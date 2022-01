Giovanna Civitillo, confessione piccante su Amadeus: “La prima volta mi ha….”. Da censura..

Giovanna Civitillo, la confessione sul marito Amadeus è a dir poco scottante: “La prima volta mi ha…”. I dettagli lasciano senza parole…

L’unione tra Giovanna Civitillo ed Amadeus, in tanti anni di matrimonio, non ha mai dato segnali di crisi. La coppia si conobbe proprio grazie al quiz game de “L’Eredità”, che il conduttore guidò per quattro anni consecutivi, dal 2002 al 2006. La ballerina, che all’epoca ricopriva il ruolo di valletta, venne immediatamente notata da Amadeus, che non esitò a farsi avanti.

A distanza di quasi vent’anni, la Civitillo e il presentatore sono ancora uniti ed affiatati come il primo giorno. Proprio Giovanna, ospite di “Domenica In”, ha fatto una confessione sul marito che il pubblico non si sarebbe mai aspettato di sentire. Quello di cui la Civitillo ha parlato non era mai emerso fino ad oggi…

Giovanna Civitillo, confessione piccante su Amadeus: “La prima volta mi ha….”: i dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “La moglie sa tutto”, il VIDEO che gela Luca Argentero. Terremoto a “Domenica In”

Marito e moglie dal 2009 e genitori di José Alberto dal medesimo anno, Amadeus e Giovanna formano una delle coppie più affiatate del panorama televisivo italiano. I due, in svariate occasioni, hanno anche dimostrato la loro sintonia artistica. Durante il “Festival di Sanremo 2020”, infatti, il conduttore e la ballerina si sono cimentati insieme nella direzione della gara canora, dando prova di grande affiatamento.

Proprio la Civitillo, ospite di “Domenica In”, ha fatto una confessione sconvolgente sul celebre marito, relativa al giorno della loro prima uscita. All’epoca, stando alle parole della ballerina, il conduttore non fu in grado di resistere al suo fascino. “Eravamo in macchina e mi è saltato addosso“: queste le scottanti rivelazioni di Giovanna, che hanno fatto calare il gelo in studio.

La Venier, colpita da questo lato inedito di Amadeus, non poteva non incalzare l’ospite con le proprie domande. “Voleva provarci subito vero?” – ha chiesto la conduttrice, a cui un’imbarazzata Giovanna ha replicato nell’immediato – “Sì, ma io non ho ceduto. Niente bacio“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Per il bimbo”, Giulia Stabile, la FOTO con Sangiovanni scatena il panico sul web: “Siete bellissimi, auguri”

Sembra ombra di dubbio, la pazienza e la perseveranza di Amadeus sono state ripagate nel tempo. La coppia, sposata da quasi tredici anni, è tra le più amate della tv.