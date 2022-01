Cosa succede al cuore di Mara Venier? L’ultima performance ha aperto una nuova strada per lei, e sembrerebbe: tutta in discesa. Brucia lo zampino di Pierpaolo Pretelli.

Mentre lo storico salottino televisivo di Rai Uno, guidato dalla veneziana Mara Venier, continua a registrare, di settimana in settimana, autentiche e ben gradite vette di audience, i pensieri dell’attrice, conduttrice e stilista starebbero iniziando, pian piano, ad essere indirizzati verso nuove e allettanti avventure.

Le emozionanti tracce di queste sue intenzioni sono state rese pubbliche, soltanto pochi minuti fa, in questa mattina di gennaio. Ed a seguito dell’ultima, ed a quanto pare mai così intensa, messa in onda di “Domenica In“, nella giornata di ieri, 9 gennaio. Ora, la conduttrice classe 1950, ha infine confessato i suoi sentimenti.

“Un amore romantico…” Mara Venier a letto forti emozioni dopo il duetto con Pierpaolo, novità in vista? – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

“Grazie a tutti per ieri” scrive zia Mara in didascalia alla magistrale istantanea, dalle più professionali ed eleganti caratteristiche, rivolgendosi al pubblico che continua a seguire i suoi appuntamenti pomeridiani in Rai.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Sembri un bellissimo quadro d’arte”, Rocío Muñoz Morales tira fuori le unghie, il suo modo geniale per “combattere” il Covid – FOTO

Nella scorsa puntata, la conduttrice, ha sonoramente duettato in una romantica ed esilarante parentesi, al fianco dell’ex gieffino ed ormai apprezzato showman, Pierpaolo Pretelli. Lei, nel ruolo di figurativa direttrice d’orchestra e prima dama, e lui vestendo piuttosto i panni di un sentimentale interprete di capolavori della musica italiana. Fra questi “Un Amore Romantico“, brano composto a fine anni ’80 dal cantautore di origini bresciane, Umberto Napolitano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Charlene di Monaco, il dossier segreto e la decisione del Principato: ennesimo colpo basso

“Oggi“, perciò inondata dalle luce solare e ben distesa, sarà meglio per lei concedersi un po’ di “relax“, e con l’aggiunta anche di una lunga serie di punti di sospensione al suo seguito. “Grazie ancora per aver seguito ‘Domenica In'”, concluderà Mara, forse non ancora soddisfatta della suo dolce pensiero su Instagram.

In attesa del “Festival Di Sanremo“, che inizierà tra meno di un mese, pare che il palinsesto Rai possa ormai definirsi, ed anche grazie alle performance indette dall’amata Venier, sulla strada giusta.