“Matrimonio a prima vista”, tra gli ex concorrenti è finita ancora? Due indizi fanno una prova

Sembrava che tra di loro fosse pace fatta ma sui social sono emersi alcuni indizi che farebbero pensare al contrario, i fan sono preoccupati.

In questi ultimi mesi hanno fatto tribolare molto i fan che li seguono da dopo la fine del programma e che hanno sempre tifato per la loro unione, prima portata avanti in modo clandestino e poi sempre più attivamente alla luce del sole.

Tutto questo fino a circa un mesetto fa quando i due ex concorrenti di “MAPV Italia” hanno finalmente svelato di essere tornati insieme dopo una brutta lite che li aveva divisi bruscamente.

Andrea Ghiselli e Francesca Musci si sono rivelati più felici che mai assieme ai rispettivi genitori per pranzi e cene di famiglia durante queste passate festività natalizie.

A distanza invece di pochi giorni le cose sembrano ancora cambiate…ma in peggio. I rispettivi contenuti social pubblicati dai due giovani farebbero temere il peggio. Vediamo cos’hanno condiviso.

Andrea Ghiselli e Francesca Musci ancora divisi? Sui social spuntano le prove…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Ghiselli (@andreaghiselli91)

L’ultimo post Ig pubblicato ieri dal Ghiselli lo vede con un primo piano ravvicinato, occhi tristi e sguardo imbronciato. Una fan ha intrecciato con lui una conversazione sul suo stato emotivo: “Ci risiamo…sono tornato single 😂”, ironizza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Giovanna Civitillo, confessione piccante su Amadeus: “La prima volta mi ha….”. Da censura…

Andrea ribatte alla battuta con un “@francesca.musci dici che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato?! 😂 sembra che c’è l’hanno con noi 🙌”. Senza però specificare nulla di più sulla relazione che invece dovrebbe essere florida con la giovane fidanzata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Mara Venier, l’imprevisto a “Domenica In” fa perdere le staffe alla conduttrice: lo sfogo in diretta

A sua volta Francesca nelle sue Instagram stories ha raccontato di aver trascorso le ultime giornate all’insegna dei brutti momenti, “Negatività attira solo negatività” ha svelato ma senza entrare nel merito di ciò che le sta succedendo.

In molti quindi hanno nuovamente paura per la loro storia che potrebbe essere messa ancora in discussione per divergenze caratteriali che proprio in questi mesi li hanno più di una volta allontanati e poi fatti riavvicinare. Staremo a vedere nei prossimi giorni cosa accadrà tra di loro.