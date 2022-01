Ambra Angiolini: “Sei una sfigat*”. In studio volano schiaffi e ciocche di capelli. E’ il delirio – VIDEO

Ambra Angiolini, protagonista di una lite furibonda si difende come può. In studio volano schiaffi e ciocche di capelli, è il delirio.

Ambra Angiolini ha dato spettacolo in studio, durante un’intervista è successo il finimondo. Durante la chiacchierata si è scagliata contro Victoria Cabello, le due donne se le sono date di santa ragione.

Sono volati schiaffi ma anche ciocche di capelli e scarpe, la Cabello è stata scaraventata per terra, a sedare la lite furibonda sono stati i tecnici in studio. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo e come le due donne hanno ritrovato la calma. La vicenda ha dell’incredibile ed ancora oggi qualcuno è senza parole per l’accaduto.

Ambra e Victoria, un’intervista all’ultimo spintone

Era una normale intervista durante la quale Ambra Angiolini ospite di Victoria Cabello chiacchierava del più e del meno sulla sua vita privata e sulla sua carriera. Ad un certo punto, la padrona di casa, dice qualcosa che fa drizzare i capelli in testa all’attrice.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Dissapori nella Royal Family, Kate offesa dalla decisione della Regina Elisabetta

La furibonda lite, che sta girando su Tik Tok, risale a qualche anno fa. Durante la chiacchierata la Cabello dice ad Ambra: “Tu sei famosa per essere riuscita a farti notare con “Non è la Rai” e per essere la compagna fi Francesco Renga”.

Ambra è l’ex moglie del famosissimo cantante Francesco Renga, dal quale ha avuto due figli e con il quale ha condiviso moltissimi momenti importanti.

Presa alla sprovvista e probabilmente sentitasi sminuita, Ambra ha cominciato ad inveire contro la conduttrice urlando: “Sei una sfigat*“. Non sono mancati spintoni, insulti, schiaffi, cadute, tirate di capelli e voli di scarpe.

A sedare la situazione i tecnici presenti in studio che, visibilmente sconvolti, non sapevano come gestire la situazione degenerata in pochi secondi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Michelle Hunziker, scontro in auto con la figlia Aurora: arriva la strigliata

Dopo un tu per tu a muso duro, l’attrice viene allontanata e la trasmissione interrotta. Il video riprende quando le due donne ritornano in onda spettinate e stravolte. La Cabello riprende la conversazione dicendo: “Eccoci, siamo ritornati in studio, sono con la mia carissima amica Ambra Angiolini”.

In quel momento lo studio scoppia in fragoroso applauso, era tutto uno scherzo ben riuscito. Qualcuno ha commentato: “Voto per la recitazione, 10+”.