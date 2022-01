Ilary Blasi, dopo la litigata furiosa svela il segreto del suo più grande hater: evidentemente è una questione d’amore.

Vi ricordate la litigata tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona? Tra i due non scorre buon sangue nemmeno adesso, ma ciò che è successo durante una puntata del Grande Fratello del 2018 è passato alla storia del gossip italiano. In diretta, sotto gli occhi di tutti, i due si erano presi a parole finché Ilary non aveva bruscamente spento i microfoni di Corona, chiedendo alla produzione di chiudere il collegamento e non riaprirlo più. La faccenda, però, non era finita lì, e Fabrizio Corona ha continuato ad insultare la Blasi per parecchio tempo.

Ilary Blasi e Fabrizio Corona, lui è innamorato di lei? Lei racconta tutto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Albano distrugge un ristorante a Milano, poi si sfoga: “Hanno esagerato”

In seguito alla litigata in diretta Fabrizio Corona ha deciso di insultare la conduttrice anche durante il Peppy Night Fest organizzato da Canale 21, dove ha raccontato: “Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nuda”. La moglie di Totti, però, dopo aver ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia ha deciso di raccontare la sua verità a Valerio Staffelli: “Mia madre neppure lo conosce, penso non l’abbia mai visto. La chiamiamo e glielo chiedo?”. La Blasi ha poi effettivamente chiamato la madre, che ha negato ogni parola pronunciata da Corona: “Io non l’ho mai visto. E poi quando tu avevi 16 anni lui ne aveva 23-24…”.

Ilary Blasi ha deciso di prendere la questione sul ridere, e all’inviato di Striscia ha raccontato di pensare che Corona si sia innamorato di lei. “Io penso una cosa a questo punto: Fabrizio è innamorato di me, mi ama. Sai quelli che fanno così? Mi vuole conquistare. Alla fine la verità è che è innamorato….”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Eros Ramazzotti si lascia scappare il dettaglio intimo su Michelle Hunziker: “Non lo faceva mai”

Prima di finire l’intervista la Blasi ha invitato Corona a farsi avanti: “Fabrizio, se sei innamorato scrivimi, fammi una dichiarazione d’amore più carina… Ormai siamo grandi, non è che uno si deve vergognare” lo ha preso in giro.