La Regina Elisabetta ha preso una decisione clamorosa nei confronti del Principe Andrea. Per il terzogenito della Regina Elisabetta cambia tutto.

Ore di trepidazione a Palazzo a seguito di una clamorosa decisione presa dalla Royal Family nei confronti di uno dei suoi membri. La Regina Elisabetta in queste ore ha revocato tutti i titoli del Principe Andrea, suo terzogenito.

Il 61enne ha detto così addio ai suoi incarichi ufficiali e ai suoi gradi militari. Oltre a questo ha perso il suo patrocino di duca di York: ha restituito tutto questo nelle mani della Sovrana.

Un provvedimento sbalorditivo con cui viene escluso dalla vita reale, determinato a seguito di una vicenda giudiziaria in cui è coinvolto da tempo.

Il fratello del Principe Carlo è infatti legato al caso di Jeffrey Epstein. Quest’ultimo era un imprenditore americano accusato di abusi e traffico internazionale di minorenni, suicidatosi in prigione in circostanze sospette.

Tra le sue vittime Virginia Giuffre che avrebbe affermato non solo di essere stata abusata a 17 anni da Epstein, ma anche dal figlio di Elisabetta con cui sarebbe stata costretta a intercorrere in rapporti in tre occasioni. Andrea avrebbe negato di aver conosciuto la ragazza, ma una foto in cui è ritratto al suo fianco proverebbe il contrario.

Avviata una causa civile la scorsa estata da Virginia, oggi 38enne, per Andrea è arrivata la decisione del giudice americano di respingere la sua richiesta di archiviare la causa, portandolo a dovere affrontare il processo. Un effetto domino che ha portato la decisione di Buckingham Palace di rimuoverli i suoi titolo.

Principe Andrea non sarà più altezza: la decisione influenzata da William e Carlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Duke of York (@hrhthedukeofyork)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Qualcosa di inspiegabile”, Federica Panicucci irresistibile: i fan notano un dettaglio – FOTO

L’intricata vicenda giudiziaria che vede coinvolto il Principe Andrea ha portato la Regina Elisabetta al revocargli tutti i titoli militari insieme ai patronati reali che saranno distribuiti tra i membri della famiglia. Il clamoroso provvedimento arriva a margine della decisione del giudice di New York di non respingere la sua richiesta di far decadere le accuse della Giuffre

Una questione che potrebbe mettere in serio pericolo la reputazione della Royal Family ancora più attenta alla sua immagine in questo 2022, anno del Giubileo di Platino della Sovrana con cui celebra 70 anni sul trono.

Per allontanarlo dalla famiglia reale oltre alla perdita degli incarichi, in via ufficiale non si potrà più utilizzare nei suoi confronti la dicitura di sua altezza reale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Hanno riaperto la bocciofila?” Miss Claudia, lato A in primo piano: prima della diretta è da infarto – FOTO

A spingere in particolare la Sovrana a questa drastica decisione sembra esserci lo zampino di Carlo e William, preoccupati per l’eco mediatico che potrebbe comportare la vicenda legale del parente. In particolare sarebbe stato il nipote a far riflettere la nonna sulla gravità della situazione, portandola al drastico provvedimento.