Raffaella Carrà, dopo la morte arriva la confessione inaspettata: “Era quello che voleva…”

L’artista mai dimentica è scomparsa in maniera del tutto inaspettata lasciando un grande vuoto. Ora arriva una confessione da chi la conosceva molto bene…

Raffaella Carrà è scomparsa nel 2021 all’età di 80 anni in seguito ad una malattia che l’ha colpita e che non le ha lasciato scampo.

La nativa di Bologna è stata una vera e propria showgirl moderna, rivoluzionando lo stile e le limitazioni imposte all’inizio della sua carriera da alcuni tabù tipici degli anni ’70.

Il suo marchio di fabbrica è stato senza dubbio il suo caschetto biondo, l’ombelico scoperto e quella risata contagiosa. Raffaella Carrà ha segnato un’epoca conquistando tutto il pubblico che per anni l’ha seguita con costanza e partecipazione tanto che quando è venuta a mancare ha lasciato un grande vuoto in tutti i telespettatori.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——–> Alberto Matano costretto a cambiare tutto: cosa succede nella sua vita

Emerge un’indiscrezione: “Ecco quello che voleva Raffaella…”

A distanza di mesi dalla sua scomparsa continuano ad arrivare messaggi di amici e parenti che erano molto vicini a lei e che la conoscevano bene.

Ultimamente ha parlato Marinetta Saglio che per 30 anni è stata la sua ritrattista di fiducia nonché amica intima della soubrette.

Marinetta raccontò un aneddoto rivelando che riuscì addirittura a scompigliarle il celeberrimo caschetto dell’artista: “Una volta le misi un ventilatore che le scompigliò i capelli e ne venne fuori una foto spettinata in cui lei non guarda in camera. La vide e mi disse: ‘Ma lo sai che c’avevi ragione?’. Era il suo scatto preferito“.

Ma ciò che ha divertito maggiormente i fans è stato un episodio esilarante che ha rivelato la vera natura dell’artista bolognese: “Era una gran cuoca, agli ospiti mi faceva dire che il cane aveva leccato le polpette che avrebbe servito a cena. Non era vero, lei rideva come una matta quando le portava a tavola e quelli cercavano di ritrarsi, ma lei infieriva: ‘Non puoi non assaggiarle, guarda che mi offendo”’ Era il suo lato comico“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——–> Pago e Miriana Trevisan, tutta la verità sulla rottura: “Sono dovuti intervenire gli avvocati, non c’era altra scelta…”

Una vera e propria passione per gli scherzi e per il divertimento che l’ha contraddistinta anche nel corso della sua carriera.