Federica Pellegrini movimenta la domenica degli italiani. Così spinta non si era mai vista, sono tutti piacevolmente sorpresi.

Federica Pellegrini – InstagramLa divina Federica Pellegrini non smette di far sognare, dopo le numerose gesta eroiche che hanno portato l’Italia sul tetto del mondo sportivo, ecco che anche su Instagram si è lanciata come influencer.

Sui social è molto amata ed apprezzata e vanta 1,5 milioni di follower che la sostengono e supportano ogni giorno. Tutti i suoi fan hanno pianto con lei quando alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha detto addio al nuoto agonistico, 33 anni sono troppi per la disciplina, quel che fatto è fatto e la Pellegrini non si è mai risparmiata in niente.

Reduce dal grande successo di “Underwater”, docu-film che tratta proprio della carriera della divina, l’ex nuotatrice si diletta a postare foto decisamente piccanti.

La perfezione ha un unico nome: Federica Pellegrini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Con un abito lungo color argento, scintillante dalla testa ai piedi, Federica Pellegrini è distesa su un divano dal colore molto simile al vestito. Il caschetto biondo ed il trucco perfetto, il viso illuminato da un sorriso perfetto. L’ex nuotatrice è perfetta così com’è, sensuale senza mostrare nulla, se non la caviglia, manda i fan al manicomio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Fabrizio Frizzi e la lunga malattia che ha vissuto. Ecco cosa è successo poco prima di morire

Una domenica davvero piccante per tutti i fan della Pellegrini, in milioni commentano lo scatto: “Dicono che la perfezione non esiste”, scrive qualcuno innamorato. “Beato Matteo”, scrive qualche altro. Una valanga di cuoricini ed emoticon colorano le fila interminabili di apprezzamenti.

L’ex nuotatrice sta vivendo un momento bellissimo della sua vita, ha tanti progetti ma quello più importante è davvero imminente. Lo scorso ottobre ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo allenatore Matteo Giunta, i due, uniti non solo nello sport ma anche nell’amore e nella vita, convoleranno presto a nozze per la gioia dei fan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “E’ una lesione” a rischio il futuro di Giulia Stabile dopo l’infortunio ad “Amici”, fan in allarme

Grazie a questo scatto Federica ha movimentato la domenica degli italiani, sui social è sempre più in voga ed ormai la sua fama è inarrestabile.