Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la Juventus, potrebbe approdare a Milano, sponda nerazzurra, al termine della stagione.

L’indiscrezione, trapelata nelle ultime ore, risulta essere una bomba di calciomercato che, a prescindere dall’esito finale, avrà delle ripercussioni: l’Inter avrebbe messo nel mirino il fantasista della Juventus Paulo Dybala. La distanza tra richiesta ed offerta consentirebbe nerazzurra di preparare l’assalto all’ argentino, che dopo 7 stagioni, condite da 110 reti in 275 presenze, potrebbe terminare la sua avventura in bianconero.

Calciomercato, l’Inter piomba su Paulo Dybala: sgarbo alla Juventus dell’ex Marotta?

“Ognuno dimostri di valere le cifre che richiede”. Queste le dichiarazioni dell’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, ai microfoni di DAZN, prima del fischio d’inizio della partita contro la Roma. Match vinto dai bianconeri per 3-4, grazie ad una rete proprio di Dybala. Oltre a queste parole, il 10 sembrerebbe non aver gradito la strategia al ribasso della società bianconera. Segni evidenti di un rapporto non più idilliaco tra le parti.

Per formalizzare una proposta ufficiale ed insediarsi concretamente nella trattativa con Dybala, l’Inter deve necessariamente ridurre il monte ingaggi, che grava sulle casse della società, liberandosi di alcuni esuberi. Il maggiore indiziato a fare le valigie sarebbe Matias Vecino, l’uruguayano piace molto a Spalletti, che lo ha allenato dal 2017 al 2019, e che lo vorrebbe volentieri anche a Napoli.

I rinnovi fino al 2025, in attesa solo di essere firmati, garantiscono all’Inter una solidità societaria ed un segno di continuità al progetto, che potrebbero far gola al fantasista di Laguna Larga.

Il rinnovo contrattuale, che sembrava essere una formalità fino a qualche settimana fa, ora è in salita. La Joya aspetta e si guarda intorno. Dall’argentina sono sicuri “Dybala non rinnoverà con la Juventus” tuona così il TyC Sports.

Forte l’interesse, oltre che dell’Inter appunto, del Tottenham di Conte e del nuovo Barcellona di Xavi, alla ricerca di un nuovo leader. Il futuro lontano è incerto, quello prossimo è sicuro: Dybala dovrà, come ha già fatto in passato, prendere per mano la Vecchia Signora e portarla alla conquista dei residui obiettivi stagionali.