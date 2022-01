Nunzia De Girolamo festeggia, la notizia che tutti aspettavano: “Oggi per me c’è il sole” – FOTO

La conduttrice ha consolato i fan che le sono stati accanto nella sua battaglia personale più dura. Finalmente come madre può tirare un sospiro di sollievo.

L’ex deputata di Forza Italia e Pdl è sempre stata onesta con i follower che la seguono con stima e affetto sui social, e anche in queste settimane così dolorose per lei ha deciso di condurre la via della sincerità rivelando cosa le stava succedendo.

La notizia subito dopo Capodanno è giunta devastante nella sua vita ed in quella del compagno Francesco Boccia, infatti dopo oltre un anno in cui lei era stata colpita dal Covid, anche la figlia di 9 anni si è positivizzata al virus. Due settimane di angoscia pura che finalmente ieri hanno trovato la fine.

Nunzia De Girolamo ha condiviso con la sua nutrita community questa gioia ritrovata con uno dei messaggi più belli che solo una donna come lei poteva rivolgere alla vita.

Nunzia De Girolamo festeggia con Gea, il Covid è sparito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

“LA MIA GEA FINALMENTE GUARITA DAL COVID ❤️” inizia così la lunga didascalia che accompagna il suo ultimo post Instagram.

L’ex deputata ha spiegato che un anno fa il virus l’aveva divisa dalla famiglia per evitare che anche loro si infettassero. “Dopo un anno è toccato a lei: due settimane fa. Un incontro con il Covid non facilissimo: mal di testa, febbre, stanchezza e tanta preoccupazione. È irrazionale tenere una bambina fuori dal mondo, dai giochi, dalla scuola, dalla vita che scorre. Eppure per lei è stato così: per lei, per noi, per tutti”.

Da madre ha però compiuto la scelta più dolorosa di tutte, quella di sfidare per la seconda volta la malattia per restare ancorata alla sua piccolina: “Amore e protezione hanno preso il sopravvento: mascherina 24 ore su 24, tutte le precauzioni ed attenzioni del caso. Ma non potevo, non riuscivo a lasciarla completamente sola. È l’istinto materno che prevale”.

Gea ha attraversato giorni in cui il termometro toccava i 40 gradi, tanta paura che finalmente può però dirsi conclusa. “Dopo due settimane, finalmente è arrivata la luce di un tunnel che abbiamo affrontato e vinto anche grazie al vaccino”.

Nunzia nel suo lungo monologo spiega che la figlia ha contratto il Covid appena pochi giorni dopo la prima dose di vaccino che sperava fosse per lei una protezione invincibile.

Per fortuna ora è tutto risolto e conclude con l’augurio più bello per lei e la figlia: “Oggi per me c’è il sole. Negli occhi di Gea. La luce rende tutto più bello: l’intramontabile orizzonte di amore e protezione, soprattutto”. Moltissimi i fan che si sono uniti a lei in un abbraccio virtuale carico di amore e affetto intenso.