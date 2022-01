“Cosa sei?” Belen Rodriguez mostra il suo lato migliore: che forme – FOTO

Belen Rodriguez continua a stupire i fan con degli scatti mozzafiato. Dove si trova in questo momento? Su Instagram spunta un indizio

Mentre il mondo del gossip continua a parlare della sua storia con Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez si gode la sua popolarità e sembra non dare molta importanza alle voci che girano sul suo conto.

Tra un shooting fotografico e una campagna pubblicitaria, condivide con i fan alcuni scatti strepitosi che diventano virali immediatamente. Secondo quanto si nota dalla sua ultima pubblicazione, la modella si sta godendo alcuni giorni di relax in un posto afrodisiaco.

Belen Rodriguez, un posteriore da urlo: è un sogno o realtà?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez ha appena pubblicato degli scatti con i quali ha attirato l’attenzione dei fan che la seguono. Non solo per la sua bellezza senza fine, ma anche per il posto che le fa cornice e rende tutto più magico.

Secondo quanto si nota su Instagram, la modella sembra aver trascorso un weekend all’insegna del relax. Stesa su un lettino, intenta ad abbronzarsi ha sfoggiato un costume accattivante. Attraverso un bikini nero ha messo in evidenza le sue forme strepitose e in particolare il suo posteriore.

“Negrita” ha scritto sotto al post che ha conquistato più di trecentomila like, inoltre i fan hanno lasciato alcuni commenti come: “Tu sei venuta in Italia ad ucciderci, gli alieni fanno meno danni di te” e poi ancora “Assurda“, qualcun altro ha aggiunto: “Cosa sei?“.

Passano gli anni, ma la modella argentina resta sempre la stessa e il pubblico non può fare a meno di ammirare la sua bellezza unica.

Quale sarà il suo prossimo lavoro in televisione? Il pubblico non vede l’ora di saperlo e seguirla in nuovi progetti che non tarderanno ad arrivare. La Rodriguez è un concentrato di energia e sensualità che da sempre la contraddistinguono.