Benessere a tavola: 5 benefici incredibili dell’avocado

Sempre più diffuso nel mercato internazionale, l’avocado è una ricca fonte di proprietà per l’organismo: ecco 5 incredibili benefici.

Probabilmente originario del Messico centro-meridionale, l’avocado, conosciuto anche come pera alligatore o pera di avocado) è sempre più diffuso nel mercato internazionale. Nonostante la scarsa reputazione a tavola per via dell’elevata quantità di grassi, questo particolare frutto dal gusto unico e delicato, apporta numerosi benefici all’organismo. Scopriamo insieme 5 proprietà miracolose della Persea americana.

Avocado a tavola: 5 benefici che non ti aspetti

alleato contro diabete e colesterolo: il consumo regolare di avocado aiuta a combattere il colesterolo grazie al considerevole apporto di acidi grassi monoinsaturi, ovvero gli omega-9, il cui principio attivo abbassa il livello del cosiddetto colesterolo “cattivo“. L’avocado è inoltre una ricca fonte di vitamina K; favorisce pertanto la coagulazione del sangue e previene lo sviluppo del diabete di tipo 2.

rimedio antistress e antifatica: addio a stress e fatica, l'avocado è la soluzione numero uno per chi vive con gli occhi incollati all'orologio. Ricco di vitamina B9, che contribuisce alla diminuzione della sensazione di affaticamento, l'avocado sostiene il corretto funzionamento del sistema immunitario e offre ottima energia al sistema nervoso. Ricca fonte anche di vitamina B5, utile per le ghiandole surrenali.

potente antiossidante: l'avocado, conosciuto anche come pera alligatore, è noto anche per la sua battaglia contro l'invecchiamento cellulare della pelle. Questo frutto è una tesoriera di antiossidanti: il suo consumo potrebbe prevenire lo sviluppo di malattie cardiache e vascolari. Il suo potere da elisir di giovinezza è dovuto non solo grazie al suo considerevole apporto di vitamina C e vitamina E, ma anche all'alto livello di L-glutatione, noto come il maestro antiossidante che consente a tutti gli altri antiossidanti di funzionare e che favorisce l'eliminazione delle tossine.

aumenta il senso di sazietà: le sorprese dell'avocato sono infinite. Tra le sue benefiche proprietà spicca un vantaggio non indifferente a chi sta cercando di rimettersi in forma dopo le festività natalizie. Questo frutto particolarmente energetico è un eccellente soppressore dell'appetito. L'incremento della sensazione di sazietà è dovuta al principio attivo degli acidi grassi nel sistema nervoso.