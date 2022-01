Harry, la sua profezia clamorosa è diventata realtà: William coinvolto, retroscena da brivido

Spunta un retroscena sbalorditivo dall’infanzia di Harry e William. Una profezia inaspettata si è verificata dopo 30 anni.

Opposti nel carattere e nelle scelte di vita. Harry e William sono da sempre molto diversi e la loro esistenza ne è stata la dimostrazione.

Il primogenito del Principe Carlo e di Lady Diana infatti ha seguito alla lettera i dettami di Palazzo, distinguendosi come uno dei membri della Royal Family più popolari. Dopo il padre è lui il prossimo possibile re e visto l’anzianità di Carlo potrebbe essere lui a sedere al trono dopo la fine del regno di Elisabetta, al fianco della sua Kate Middleton.

Scenario totalmente differente invece per Harry, da sempre noto come il più ribelle della famiglia. Dai suoi flirt in età giovanile, nel 2020 ha dato un grande scossone ai parenti dicendo addio ai dettami reali e trasferendosi in America insieme alla moglie Meghan Markle.

Con l’ex attrice e i figli Archie e Lilibet Diana ha ricostruito la sua vita in California negli ultimi mesi. Mesi contraddistinti da continui colpi di scena e frecciatine ai parenti, a dimostrazione di come i rapporti con loro sono sempre più gelidi. Una situazione che emerge come sia stata prevista più di 30 anni da Harry stessa con una profezia clamorosa.

Harry e William nell’infanzia: quella profezia diventata realtà

Secondo una rivelazione di Ken Wharfe, un ufficiale che svolgeva un ruolo di protezione anni fa per la Royal Family, Harry avrebbe fatto nell’infanzia un presagio diventato realtà.

Un profezia che avrebbe coinvolto il fratello William e che sarebbe un ritratto perfetto della situazione attuale di entrambi. A soli 4 anni il duca di Sussex, durante un viaggio con Lady Diana e la guardia del corpo verso Highgrove, avrebbe condiviso una riflessione inaspettata.

Mentre stava litigando con il fratello si è lasciato andare a un duro sfogo, rilasciando un’affermazione clamorosa. Per il piccolo William sarebbe diventato il re, mentre lui si sarebbe dedicato a vivere un’esistenza improntata su quello che ama. Parole che alla luce dei fatti odierni sono vere come non mai, lasciando tutti basiti.

Già all’epoca Lady D. era rimasta di stucco per la profezia del figlio, sbalordita da un pensiero del genere potesse essere pronunciato da un bambino così piccolo.