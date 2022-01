Lulù Selassié prima di entrare al Grande Fratello è stata fidanzata con un personaggio davvero singolare! Non se lo sarebbe mai aspettato nessuno.

Le tre principesse Selassié sono tra le concorrenti più apprezzate di quest’ultima edizione del Grande Fratello vip. Lulù, la sorella di mezzo, sembra essere quella preferita da tutti, dentro e fuori la casa. Innocente e carina, in pochissimo tempo la ragazza è riuscita a conquistare il cuore di Manuel Bortuzzo, e oggi i due sembrano essere una delle coppie più promettenti per il futuro. C’è qualcosa che non tutti sanno, però: prima di entrare al Grande Fratello Lulù si è frequentata con un personaggio davvero… singolare.

Lulù Selassié, l’ex fidanzato che nessuno conosceva

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Lulù Selassié, principessa protagonista della televisione italiana, ha frequentato per un po’ un personaggio davvero unico nel suo genere. La ragazza oggi sembra essere più che mai innamorata di Manuel Bortuzzo, come testimoniano tutte le riprese all’interno della Casa del GF, e il mondo del gossip non ha potuto fare a meno di paragonare il nuotatore con l’ex fidanzato della principessa.

Stiamo parlando di Tony Effe, membro della Dark Polo Gang. Il ragazzo fino a poco tempo fa era uno dei personaggi più discussi sulla scena musicale italiana, e sebbene oggi sia un po’ sparito nell’ombra di altri artisti, le indiscrezioni sulla relazione con Lulù potrebbero riportarlo sul palcoscenico del gossip. Lui e la Salassié si sarebbero conosciuti durante una delle ultime feste di compleanno di Lulù, che avrebbe invitato tutta la Gang a cantare per intrattenere gli ospiti.

Lulù e Tony si sarebbero conosciuti così, al compleanno di lei, iniziando presto ad uscire insieme per “approfondire” il rapporto. La storia, però, è durata poco, e quando Lulù è entrata nella casa del Grande Fratello si è perdutamente innamorata di Manuel Bortuzzo, con cui sembra stia vivendo una bellissima favola d’amore.