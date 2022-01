Colto da un malore mentre lavora: muore giovane coordinatore di Fratelli d’Italia

È morto a 38 anni, colpito da un malore, Daniele Roncolato, noto militante di Fratelli d’Italia e presidente del circolo del partito di Montegrotto Terme (Padova).

Un malore mentre era a lavoro. È morto così, lunedì sera, a soli 38 anni Daniele Roncolato, presidente del circolo di Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale di Montegrotto Terme (Padova). Dopo essersi sentito male, il 38enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma ogni tentativo di salvargli la vita è stato inutile. La tragica notizia, subito diffusasi, ha gettato nello sconforto l’intera comunità locale strettasi al dolore della famiglia di Daniele.

Nella serata di ieri, lunedì 17 gennaio, è deceduto Daniele Roncolato, 38enne noto militante di destra e presidente del circolo di Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale di Montegrotto Terme, comune in provincia di Padova.

Daniele, secondo quanto scrive la stampa locale e la redazione de Il Corriere Veneto, nel pomeriggio di ieri stava lavorando consegnando materiale presso gli ospedali per conto di una ditta, di cui era dipendente. Improvvisamente, il 38enne è stato colto da un malore. Subito soccorso, è stato trasportato presso l’ospedale di Schiavonia, dove i medici hanno provato in ogni modo a strapparlo alla morte. Purtroppo, però, gli sforzi dei sanitari si sono rivelati inutili: Roncolato è deceduto poche ore dopo il ricovero presso il nosocomio. A stroncarlo, riporta Il Corriere del Veneto, sarebbe stato un probabile infarto.ù

In lutto la politica della provincia padovana, dove Daniele era molto conosciuto per la sua attività come militante del partito Fratelli d’Italia. Tantissimi i messaggi di cordoglio che nelle ultime ore si sono susseguiti sui social network in ricordo del 38enne che lascia la compagna, i genitori e le due sorelle.

Al cordoglio si è unito anche il Circolo Fratelli d’Italia di Albignasego, sulla cui pagina Facebook si legge: “Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia di Daniele Roncolato, storico militante che prematuramente ci ha lasciato. Caro Lele rimarrai sempre nei nostri cuori”.