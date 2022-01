Dramma all’interno dello scalo ferroviario: uomo trovato senza vita

Un uomo di 49 anni di nazionalità indiana è stato trovato privo di vita questa mattina all’interno dello scalo ferroviario ferroviario di Segrate (Milano). Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Nella mattinata di oggi, un uomo di 49 anni è stato trovato privo di vita all’interno dello scalo Merci Italia di Segrate, in provincia di Milano. L’allarme è scattato intorno alle 7:30 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. Per il 49enne, trovato impiccato, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto solo appurarne la morte. Sul tragico ritrovamento indagano gli agenti della Polizia Ferroviaria, sopraggiunti insieme ai soccorsi.

Segrate, dramma all’interno dello scalo ferroviario: uomo di 49 anni trovato impiccato

Drammatico ritrovamento questa mattina, martedì 18 gennaio, all’interno dello scalo ferroviario Merci Italia di Segrate, comune in provincia di Milano. Un uomo è stato trovato impiccato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coppia di fidanzati trovata morta in una palazzina: indagano i carabinieri

Si tratta, come riferisce la redazione di Fanpage, di un 49enne di nazionalità indiana dipendente dell’impresa Opos, di cui non è stata resa nota l’identità. Scattato l’allarme, che pare sia stato lanciato dai colleghi della vittima, recatisi allo scalo per iniziare il turno di lavoro, presso lo scalo ferroviario, sito in via Rivoltana, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. Purtroppo, ai soccorsi non è rimasto altro che constatare il decesso del 49enne.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giovane influencer trovata morta in casa da un amico: disposto l’esame autoptico

Insieme alle squadre di soccorso, sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Ferroviaria per gli accertamenti di legge. Non si conoscono ancora con esattezza le cause della morte, ma dai primi riscontri, riportano alcune fonti locali ed i colleghi di Fanpage, pare possa essersi trattato di un gesto volontario: l’uomo si sarebbe tolto la vita impiccandosi.

Ad occuparsi delle indagini, che dovranno far maggior chiarezza sulla tragedia, sarà la Polizia Ferroviaria del comune in provincia di Milano. Da appurare anche le motivazioni alla base di quello che pare essere un suicidio.