Colto da un malore, si accascia in banca: uomo muore davanti al fratello e ai clienti

Un uomo di 67 anni è deceduto questa mattina dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava in una banca di Ancona insieme al fratello.

Ha accusato un malore, si è accasciato al suolo ed è morto mentre si trovava in banca. Questo il drammatico destino di un uomo di 67 anni, deceduto questa mattina ad Ancona. L’uomo si era recato in filiale, insieme al fratello 61enne, per sbrigare delle pratiche quando ha iniziato a sentirsi male. Dopo la segnalazione, sul posto sono arrivati i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Trasportato in ospedale il fratello che, dopo aver assistito alla tragedia, ha accusato un malore.

Ancona, malore improvviso in banca: uomo di 67 anni muore davanti al fratello e ai clienti

Questa mattina, mercoledì 19 gennaio, un uomo di 67 anni è morto dopo essere stato colpito da un malore. Il drammatico episodio è avvenuto intorno alle 12:30 all’interno della filiale Unicredit, sita in piazza Ugo Bassi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Incidente all’interno di un cantiere: operaio muore folgorato

Secondo quanto ricostruito, come riferisce la redazione di Leggo, la vittima si era recata in banca per sbrigare delle commissioni insieme al fratello 61enne. Improvvisamente l’uomo si è sentito male e si è accasciato al suolo sotto gli occhi attoniti dei clienti e del fratello che hanno lanciato l’allarme chiamando i soccorsi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Frontale tra auto e pullman: spezzata la vita di un ragazzo di soli 22 anni

In pochi minuti, presso la filiale è arrivata un’ambulanza del 118 con a bordo il personale medico. Lo staff sanitario ha provato a lungo a rianimare l’uomo, ma tutti gli sforzi si sono rivelati vani: i medici alla fine si sono arresi dichiarandone la morte. Il fratello del 67enne, davanti alla straziante scena, si è sentito male ed è stato soccorso e trasportato presso l’ospedale Torrette del capoluogo marchigiano. Il 61enne non verserebbe, riferisce la redazione di Leggo, in gravi condizioni.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono sopraggiunti anche i carabinieri di Ancona che hanno provveduto a tutti gli accertamenti di rito.