Frontale tra auto e pullman: spezzata la vita di un ragazzo di soli 22 anni

Un incidente stradale è costato la vita ad un ragazzo di 22 anni. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri a Latina. Il 22enne era alla guida della sua auto che, per cause ancora da chiarire, è entrata in collisione con un autobus comunale fuori servizio. Sul luogo dello scontro sono arrivati i sanitari che, dopo vari tentativi di rianimazione, hanno dichiarato il decesso del giovane automobilista. Illeso il conducente del pullman.

Latina, scontro frontale tra auto e pullman: Marco muore a soli 22 anni

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 18 gennaio, un ragazzo è deceduto a Latina in un terribile scontro, verificatosi vicino alla motorizzazione di Latina.

La vittima è Marco Marini, 22enne di Borgo Sabotino. Stando a quanto riporta la redazione del quotidiano Il Messaggero, il giovane viaggiava lungo via Congunte Destre alla guida della sua Nissan Micra che si è scontrata frontalmente con un pullman della Csc, la società che si occupa della gestione del trasporto pubblico. In quel momento l’autobus, condotto da un 32enne, era fuori servizio e si stava recando presso il deposito dell’azienda.

Sul luogo del tragico schianto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il 22enne affidandolo ai soccorsi che hanno provato a rianimarlo a lungo. Purtroppo ogni tentativo è risultato vano e alla fine i medici si sono arresi dichiarandone il decesso. Praticamente illeso, riporta Il Messaggero, l’autista 32enne dell’autobus che, sotto choc, è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso.

La Polizia Locale di Latina, intervenuta sul posto, ha provveduto ai rilievi di legge e ora sta cercando di risalire alle cause e alla dinamica del terribile frontale costato la vita al 22enne.