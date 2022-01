gIANMARIA, dopo “X Factor” volta pagina e su Emma rivela: “Ci siamo completati”

Il giovane talento secondo classificato nell’ultima edizione di “X Factor” si è raccontato: il nuovo capitolo, il rapporto con Emma e quel messaggio di Vasco Rossi….

La sua esperienza a X Factor si è conclusa con il secondo posto, nonostante fosse considerato dai più il favorito alla vittoria. Tuttavia Gianmaria Volpato, in arte gIANMARIA, ha già iniziato a raccogliere i primi successi al di fuori del talent. Le date del suo tour hanno ottenuto il tutto esaurito in pochi giorni, a dimostrazione di come il pubblico scalpiti per poter ascoltare dal vivo le sue canzoni. Il giovane si è raccontato in una lunga intervista a Rolling Stone, parlando anche del suo rapporto con Emma e della sua reazione dopo aver ricevuto un messaggio da Vasco Rossi.

“Sono grato a X Factor, ma ora guardo altrove”: il nuovo capitolo di gIANMARIA

Nonostante la giovanissima età gIANMARIA ha le idee piuttosto chiare sul percorso artistico da intraprendere e soprattutto cosa vorrebbe trasmettere attraverso la sua musica. Durante X Factor, oltre ad aver presentato al pubblico suoi brani -“I Suicidi” e “Senza Saliva“, per citarne alcuni- si è trovato a dover cantare anche alcune cover.

“Ero costretto a farle, ma fuori non le voglio fare“, ha spiegato sottolineando di sentirsi più un interprete di se stesso. Per il giovane la scrittura dei brani è sempre stata una parte essenziale della sua personalità artistica ed è su quello che continuerà a basarsi. Da qui la scelta di voler portare sul palco solamente le sue canzoni, la sua storia.

Nonostante si dichiari grato al programma televisivo, ora per gIANMARIA è pronto a dedicarsi a un nuovo capitolo. Venerdì 14 gennaio è uscito il suo primo EP, “Fallirò“, che rappresenta il primo progetto discografico del cantante. Non è mancato neanche in quest’occasione il supporto di Emma che ha affiancato il giovane nella sua esperienza a X Factor.

Nel corso dell’intervista ha parlato anche del rapporto che si è venuto a creare, definendola un “essere umano unico“. “Fin dall’inizio ci ha aiutati a 360 gradi, ai Bootcamp già ci aveva dato il suo numero di telefono personale” -racconta- “trovava sempre il modo di vederci anche fuori dal programma, eravamo parte della sua vita, non solo un lavoro“. Emma ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita di gIANMARIA, con il quale ha duettato nel corso della finale. “Ci siamo fusi, completati“, con queste parole il cantante ricorda l’emozionante esibizione.

Ora sogna in grande e mira all’apertura di un concerto di uno dei suoi idoli, Vasco Rossi, dal quale ha ricevuto personalmente i complimenti. Un messaggio inaspettato scritto sui social che ha lasciato sconvolto il cantante. “Un riconoscimento bellissimo“, sottolinea.

Per l’ex concorrente di X Factor questo è solo l’inizio, ma gIANMARIA sembra possedere le potenzialità e la grinta per poter fare di questa opportunità il punto di partenza della carriera musicale che ha sempre sognato di avere.