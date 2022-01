Rita Dalla Chiesa quel doloroso retroscena dietro la separazione con Fabrizio: “Impossibile dimenticare…”

La giornalista è stata sposata con Frizzi 10 anni, una rottura la loro che ha fatto molto discutere ma che ancora dopo tanto tempo ha dei punti nascosti.

Lei era la figlia del Generale Dalla Chiesa mentre lui un conduttore agli esordi ma con tutte la carte in regola per diventare qualcuno nel mondo dello spettacolo nazionale.

Nonostante i dieci anni che li dividevano e le critiche per questo rapporto per molti squilibrato, Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi sono stati sposati dal 1992 al 2002 tanto da far ricredere poi molti di questo giudizio affrettato. Quando questa storia sembrava aver raggiunto un punto di equilibrio perfetto, Fabrizio conobbe la giovanissima Miss Italia Carlotta Mantovan di cui si innamorò follemente e da cui ebbe anche una figlia.

La separazione con Rita è stata devastante per quest’ultima che ha sempre voluto mantenere il massimo rispetto verso l’ex marito, soprattutto dopo la sua morte sopraggiunta nel 2018. A distanza di anni però la giornalista ha ammesso cosa ha provato quando il compagno le disse che l’avrebbe lasciata per un’altra.

Rita Dalla Chiesa esce allo scoperto, dopo anni la dura verità torna a galla

Se tra Rita e Fabrizio correvano dieci anni di differenza (in più per lei), con Carlotta erano ben 26 (in più per lui stavolta). Neppure questa volta però il conduttore pare abbia visto la differenza d’età che ha sempre considerato solo come un numero e nulla di più.

I giornali dell’epoca non hanno raccolto molte dichiarazioni da parte dei due ex sposi che posero fine alla relazione nel più affettuoso silenzio, solo recentemente la storica conduttrice di Forum ha voluto confessare cosa ha provato quanto Frizzi le ha annunciato che voleva il divorzio.

“Ero convinta che non ci saremmo mai lasciati. È stato per colpa di una di queste signorine, che si è intromessa nel nostro rapporto in un momento in cui eravamo deboli. Impossibile dimenticare quei momenti…Lei ha avuto gioco facile, ma poi non è durato”.

Una ferita forse rimarginata dopo anni ma che Rita preferisce riservare gelosamente nel suo cuore senza troppe dichiarazioni poco eleganti sull’ex marito.

Quel periodo è stato difficilissimo per la giornalista che se non fosse stata supportata dall’amico Alfonso Signorini probabilmente non si sarebbe mai ripresa. Ancora oggi i due sono ottimi amici e non passa occasione che traspaia la loro unione.

“Voglio bene a Signorini (…) Mi ha aiutato durante il periodo della separazione da Fabrizio e sapeva che sarebbero uscite delle copertine che mi avrebbero fatto del male”, ha dichiarato intervistata da Bubinoblog.