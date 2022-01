Vi ricordate di quando Ilary Blasi era al timone del “GF Vip”? All’epoca, la conduttrice si rese protagonista di una lite a dir poco imbarazzante: i dettagli

Vi ricordate di quando Ilary Blasi era al timone del “Grande Fratello Vip”? Sono passati ormai quattro anni, eppure, nella memoria dei fan, i siparietti che hanno visto coinvolta la nota conduttrice sono più vivi che mai. La moglie di Totti, che non si è mai trattenuta dal rimproverare aspramente i concorrenti vip, si era guadagnata parecchie antipatie.

Celebre, a tal proposito, fu la memorabile litigata che la Blasi ebbe con una delle concorrenti più giovani della seconda edizione del “GF Vip”. Anche Alfonso Signorini, che all’epoca ricopriva il ruolo di opinionista, era rimasto coinvolto nel siparietto.

Ilary Blasi, gli insulti superano il limite. Coinvolta l’influencer più amata

La concorrente che, nel corso del “GF Vip 2017”, fece infuriare Alfonso Signorini e Ilary Blasi fu proprio l’amatissima Giulia De Lellis. La giovane modella, lanciata dall’esperienza televisiva di “Uomini e Donne”, aveva già avuto molti battibecchi con il noto opinionista. Signorini, che non aveva gradito alcune frasi dell’influencer, l’aveva apostrofata con i peggiori epiteti.

“Sei un’ignorante, dovresti leggere di più” – l’aveva accusata il giornalista, a cui la De Lellis aveva risposto senza peli sulla lingua – “Il tuo è un intervento stupido, che non condivido“. Ilary Blasi, sentendosi in dovere di intervenire, non le aveva mandate a dire alla concorrente.

“Anche tu devi abbassare i toni, perché Alfonso è una persona più grande di te“: questa la severa stoccata della Blasi, che aveva tacciato la concorrente di mancanza di educazione. La modella, che non si era fatta mettere i piedi in testa neanche dalla conduttrice, aveva continuato a protestare per tutta la durata del confronto. Una puntata decisamente infuocata, che ancora oggi moltissime pagine social non mancano di riproporre.

Alla fine, la conduttrice romana aveva chiosato con un lapidario “chiudetemi il collegamento“. Ilary, senza ombra di dubbio, ha sempre saputo come mettere a tacere i concorrenti – persino i più agguerriti -.