Il suo percorso a “Uomini e Donne” non è certamente dei più rosei, e neanche dei più apprezzati dal pubblico. Ciò nonostante, da oltre due anni, le vicissitudini di Biagio Di Maro continuano a tenere banco all’interno della trasmissione pomeridiana di Canale Cinque. Il cavaliere partenopeo, che giunse in studio per conoscere la celebre Gemma Galgani, si è presentato come un uomo estremamente passionale ed istintivo.

Caratteristiche, quelle di Biagio, che spesso e volentieri lo hanno portato ad essere al centro dell’attenzione, e non sempre in un’ottica a lui favorevole. In queste settimane, i siparietti che lo vedono protagonista accanto alla dama Elena stanno letteralmente degenerando. Nella puntata andata in onda oggi, mercoledì 19 gennaio, sono volate parole pesanti: persino Maria De Filippi ha avuto qualcosa da ridire al cavaliere.

Maria De Filippi contro Biagio Di Maro. È rivolta in studio: “Verrai indagato”

La frequentazione tra Biagio ed Elena sembrava archiviata già dalla scorsa puntata. Tuttavia, stando ai recenti sviluppi, Di Maro non ha affatto gradito le modalità in cui Elena ha deciso di troncare la relazione. Offeso nell’orgoglio per non aver ricevuto l’esclusiva, il cavaliere si è dovuto sorbire ulteriori critiche. “Non mi fido di te“: questa l’accusa principale che la dama ha mosso al partenopeo.

Quest’ultimo, che in settimana ha tentato di contattare Elena per chiarire privatamente con lei, è tornato in trasmissione con il dente avvelenato. “Tu hai un altro uomo con cui ti senti! Ci sono le prove su Instagram“, ha esordito Di Maro, che per dimostrare la verità delle proprie parole ha addirittura deciso di mostrare il telefono a Gianni. Quello che l’opinionista ha scoperto, inaspettatamente, non deponeva a favore del cavaliere.

“Ci sono pochissime telefonate e messaggi, il telefono è praticamente vuoto” – ha constatato l’opinionista, ricevendo la pronta risposta di Biagio – “Il mio cellulare ha questa impostazione, ogni tre giorni tutto viene cancellato“. Le parole di Di Maro, che alle orecchie dei presenti sono apparse come una scusa bella e buona, non hanno affatto convinto Sperti. L’ex ballerino, per tutta la durata del siparietto, ha continuato a ribadire la scarsità di dati all’interno del telefono.

“Ci sono pochi messaggi, che risalgono al 3 gennaio“, ha osservato Sperti, facendo insospettire persino la conduttrice. “Se si cancellano ogni tre giorni, come mai hai i messaggi del 3 gennaio?“: questa la domanda che Maria, per nulla disposta a credere alla buona fede del cavaliere, gli ha posto con estrema semplicità. Il partenopeo, che ha tergiversato per tutta la durata del siparietto, è riuscito abilmente ad eludere la domanda della conduttrice.

“Non credere che la passerai liscia. Verrai indagato“, lo ha minacciato Tina Cipollari, determinata a scoprire la verità circa le azioni del cavaliere. Indubbiamente, Di Maro dovrà darsi molto da fare per convincere il pubblico della propria autenticità.