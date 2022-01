Mara Venier, il videoclip e il bacio shock: “una sorpresa di Natale”

Hanno creato molto scalpore le ultima novità su Mara Venier. La regina della domenica, protagonista di un videoclip, compie un gesto inaspettato

E’ una delle conduttrici di punta della Rai e senza dubbio una delle più amate, Mara Venier è la regina indiscussa della domenica che con il suo programma Domenica In tiene incollati allo schermo migliaia di telespettatori. Una vicenda molto insolita l’ha coinvolta ultimamente e ha fatto molto parlare di lei.

Mara Venier protagonista di un videoclip lascia tutti senza parole

Qualche settimana fa, la conduttrice di Domenica In è stata scelta come protagonista per il suo videoclip musicale dal cantante Shel Shapiro, frontam dei Rokes. La sua nuova canzone si intitola ‘La leggenda dell’amore eterno‘ e il cantante ha, a tutti i costi, voluto che la protagonista del video che accompagna la canzone, fosse proprio Mara Venier. La conduttrice ha accettato con piacere e ha regalato a tutti un’interpretazione intensa ed assolutamente inaspettata.

Nel videoclip si vede la Venier baciare appassionatamente il cantante e la cosa ha lasciato tutti a bocca aperta. I due si sono avvicinati accarezzandosi le mani e poi si sono lasciati andare ad un bacio vero e proprio. Nessuno si aspettava un interpretazione e un gesto del genere, i fan di Mara sono senza parole. Di tutt’altro avviso è ovviamente il cantante che ha ottenuto esattamente l’effetto che sperava e ha spiegato perchè la presenza di quel bacio all’interno del video: “Una sorpresa di Natale che vuole essere un messaggio d’amore per tutti.” Il brano successivamente ha spopolato sul web conquistandosi un enorme successo e Shel Shapiro, spiegando il significato de ‘la leggenda dell’amore eterno’ ha colto l’occasione per dare un consiglio a tutti i suoi fan: “dite alle persone che avete vicino che gli volete bene.”

Domenica 23 gennaio vedremo la protagonista del video e Shel Shapiro ospiti della trasmissione di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa, dove parleranno della canzone e del successo del videoclip.