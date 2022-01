Miriam Leone, apoteosi di sensualità in una FOTO rubata: “Sei uno spettacolo”

Miriam Leone pubblica uno scatto sui social a cura di Michele Sabia. L’attrice stava cantando “Nel blu dipinto di blu”, come lo chiama lei “Volare”. Fascino e bellezza.

Una tra le più belle attrici del panorama italiano, incoronata Miss Italia nel 2008, fresca e frizzante sia sul piccolo che sul grande schermo: stiamo parlando di Miriam Leone. Classe 1985, nata sotto il segno dell’Ariete, nata a Catania e molto fiera delle sue origini siciliane, fin da piccola ama recitare e per questo suo sogno decide, a seguito della borsa di studio vita con Miss Italia, di lasciare la bellissima Catania per fare carriera a Roma. Dopo aver vinto la corona di Reginetta, la bella Leone esordisce in tv con programmi come Unomattina, Le Iene. Nastro D’Argento e molti altri. Parallelamente porta avanti i suoi impegni come modella.

Miriam Leone bellezza senza fine: “belli questi scatti rubati”

La carriera da attrice ha inizio con la partecipazione al film di Veronesi Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso. Ha recitato poi in alcune commedie famose come I soliti idioti, Fratelli Unici, La scuola più bella del mondo, Metti la nonna in freezer accanto a Fabio de Luigi, Il testimone invisibile con Riccardo Scamarcio. Nel 2021, sotto la regia di Manetti Bros, la bella Miriam Leone recita in Diabolik nei panni del tanto amato personaggio di Eva Kant. Il film ha ottenuto un grande successo e ha consacrato il meritato successo dell’attrice.

Riguardo la sua vita privata l’attrice è molto discreta. In passato è stata legata per quattro anni con il tastierista dei Subsonica, dopo averlo conosciuto a un concerto. Ad oggi è una felice neo-sposina, convolata a nozze con Paolo Carullo, uomo che lavora nel business. “Due mesi fa sei diventato mio marito. Due mesi fa sono diventata tua moglie. – l’attrice scrive sui social gioiosamente – Ogni giorno cerco di onorare e adorare questa promessa sull’altare delle cose belle che mi sono capitate nella vita e che mi voglio meritare. Non sei un impegno tu, sei una gioia.”

Miriam ha pubblicato sui social uno scatto nel quale il suo sguardo sembra perso. Effettivamente l’attrice stava cantando “Volare”. Nella didascalia del post scrive: “Mentre canto “Volare” (anche se si chiama “Nel Blu dipinto di blu”…) al trucco e Michele Sabia mi fotografa da dietro una finestra“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

L’attrice anche nei momenti di lavoro trova sempre divertimento e gioia. Una fan le scrive: “belli questi scatti rubati“.