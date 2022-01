“Io sono il Re e tu la mia Regina”, Melissa Satta gonna a scacchi un po’ troppo mini: Instagram in down. Illegale – FOTO

Melissa Satta fa impazzire i followers di Instagram sulla scelta di un outfit che sfiora la censura: piccante e maliziosa.

Dopo una breve ma travagliata parentesi dal punto di vista sentimentale, la showgirl e modella, Melissa Satta ha lasciato tutti senza parole in occasione di uno dei momenti in cui è riuscita a trovarsi a proprio agio.

Il curriculum dell’ex compagna di Kevin Prince Boateng scopre un profilo destinato ai riflettori che contano, come quelli della moda. Gli anni passano e anche se le situazioni di contorno continuano a presentare alti e bassi, Melissa può sempre contare sull”asso nella manica’ da esibire nei periodi di riscatto, come questo.

Aveva deciso di iniziare il percorso della risalita da se e dopo una sparuta apparizione sul piccolo schermo con tanto di occhiolino alle telecamere, eccola riemergere nel suo mondo con un nuovo look che sancisce il definitivo ritorno in grande stile della showgirl milanese

Melissa Satta e la minigonna cucita a limite: sensazionale è dir poco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Il ritorno su Instagram di Melissa Satta è di quelli ad altissima temperatura per i fan che non si sono lasciati sfuggire ogni minimo dettaglio.

La foto pubblicata di recente sul profilo personale manda in tilt all’istante e celebra così la rinascita definitiva di una showgirl destinata a far parlare di se ancora per tanto tempo.

L’ex compagna del calciatore professionista, dal quale ha avuto un figlio aveva messo un punto fermo alla sua vita sentimentale ma si è definitivamente rilanciata nell’ambito in cui ci sa fare alla grande, ovvero il settore della moda.

La Satta stavolta propone un cambio look stratosferico dai dettagli intimi, piccanti e maliziosi. Si tratta di un outfit incandescente: una minigonna con mosaico a scacchi, cucita fin lì, dove si realizza il sogno di ciascuno dei suoi fan.

Un colpo d’occhio di grande valore, oltre che di un’eleganza strabiliante che risalta i lineamenti di una statura encomiabile, volta a fare ancora la differenza nonostante il trascorrere inesorabile del tempo.

“Io sono il Re e tu la mia Regina” recita il commento di un utente Instagram, affascinato dall’idea e dal sol pensiero di condividere con lei questo esaltante momento. E voi, invece cosa ne pensate del suo rientro a “gamba tesa” nel mondo dello spettacolo?