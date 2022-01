Nek, le sue condizioni oggi dopo l’incidente: “Non so se se posso farlo ancora”

Un incidente che ha lasciato il segno nella vita di Nek: il cantante, dopo più di un anno, rivela quali sono le sue condizioni oggi

È passato più di un anno e mezzo da quando Filippo Neviani, in arte Nek, è rimasto vittima di un incidente che ha rischiato di fargli perdere due dita della mano durante alcuni lavori di manutenzione. Una svista ha portato il cantante sotto i ferri per ricucire il medio e l’anulare, poi la lunga riabilitazione che continua ancora oggi. L’artista nel corso di una recente intervista ha raccontato quali sono le condizioni della sua mano oggi e come l’infortunio stia ancora ostacolando la sua carriera musicale.

“Non riesco ancora a suonare”, la rivelazione di Nek e il rapporto con Gianni Morandi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nek Filippo Neviani (@nekfilipponeviani)

Un incidente che ha rischiato di causargli danni irreparabili alla mano, ma grazie al pronto intervento e all’intensa fisioterapia che ne è seguita questo non è accaduto. Nonostante i miglioramenti tuttavia Nek dichiara di non sapere se si riprenderà mai totalmente. Al momento la mano sembra essere tornata a funzionare al 75/80%, dopo quasi un anno e mezzo dall’accaduto.

“Non riesco ancora a suonare la chitarra” -dichiara- “ma è già importante che la mano sia tutta intera“. Un’esperienza che lo ha inevitabilmente segnato e di cui parla nel suo libro “A mani nude“, pubblicato il 13 gennaio. Un’autobiografia nella quale riflette sulla sua carriera e vita, tirando le somme sui suoi primi 50 anni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Gigi D’Agostino e la sua malattia: “Chiedo pace e forza”. La foto che ha commosso il web

Racconta di come ha imparato, soprattutto dopo l’incidente, a tirare fuori una qualità per lui inedita: la pazienza. La stessa che continua a possedere anche oggi, continuando a lavorare affinché la sua mano possa tornare quella di prima.

L’incidente lo ha portato a sentirsi vicino a un altro collega, Gianni Morandi, che ha vissuto una situazione simile. “Anche lui ha avuto un incidente alla mano, questo ci ha avvicinati“, spiega Nek, raccontando di come i due si sentano regolarmente anche per aggiornarsi sulle proprie condizioni di salute.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Arisa, domenica sconvolgente, la notizia che ha colpito tutti: “Chiedo scusa…”

Sebbene l’artista sia riuscito a lasciarsi il peggio alle spalle il processo di guarigione della sua mano non sembra essersi ancora concluso del tutto. Nonostante questo Nek non demorde e farà il possibile per poter tornare a suonare la sua amata chitarra.