“Pezzo di..”, Tina Cipollari è un fiume in piena. Non si salva nessuno, neanche Gianni: “fai schifo”

Tina Cipollari, neanche il collega Gianni Sperti si è salvato dalle sue critiche: l’opinionista di “Uomini e Donne” è un fiume in piena…

Le sfilate di “Uomini e Donne” sono inaspettatamente tornate nella puntata di oggi, venerdì 21 gennaio. Le dame del parterre, che hanno animato una passerella tutta al femminile, avevano il compito di interpretare il tema “Pazza idea d’amore”. Le protagoniste della trasmissione, chi appellandosi all’aiuto della stylist e chi in autonomia, hanno tentato di far presa sui cavalieri sfoggiando i loro migliori outfit.

Come di consueto, la sfilata non ha mancato di sollevare aspre polemiche in studio, specie alla luce dei voti dati dal parterre maschile. Tina Cipollari, che non ha gradito l’incoerenza di alcuni personaggi, non si è lasciata scappare l’occasione per criticarli aspramente. Ad un certo punto, Maria De Filippi è dovuta persino intervenire per sedare la situazione. La bionda opinionista, in un impeto di rabbia, se l’è addirittura presa con il collega Gianni Sperti.

“Pezzo di..”, Tina Cipollari è un fiume in piena. Non si salva nessuno, neanche Gianni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Benedetta Rossi, l’annuncio sconvolgente dopo l’operazione: il suo stato di salute preoccupa

Sono volati stracci nel corso della puntata odierna di “Uomini e Donne”, in cui la sfilata delle dame ha rubato interamente la scena. La prima ad esibirsi sul tema “Pazza idea d’amore”, ovviamente, non poteva che essere la veterana Gemma Galgani. Con indosso un sensualissimo outfit sui toni del rosso, la dama ha cercato di sedurre il pubblico maschile simulando una partita di biliardo. Nonostante i consensi fossero alle stelle, qualcuno non ha mancato di criticare aspramente l’outfit della torinese.

“Non è adatto ad una donna della tua età, non puoi metterti a fare certe scene“, ha commentato Tina Cipollari, che non ha voluto sentire ragioni. Persino il collega Gianni Sperti l’ha invitata a riconsiderare le sue affermazioni: “per l’età che ha è una donna sensualissima“. La bionda opinionista, che con la Galgani non riesce proprio ad essere imparziale, ha zittito l’ex ballerino con queste parole: “Gianni, non mettertici pure tu! Fai schifo“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Un Medico in Famiglia”, vi ricordate di Bobò? Oggi ha 21 anni e non lo riconoscerete FOTO

La situazione è ulteriormente degenerata a causa della sfilata di Gloria. Quest’ultima, che ha affrontato la passerella indossando un abito che definire sensuale è davvero poco, ha raccolto voti altissimi, tranne nel caso di Armando Incarnato. L’ex, che l’ha freddata con un lapidario “5”, ha elencato le motivazioni per cui la dama non lo aveva convinto: “ha solo messo in mostra il suo corpo, la pazza idea d’amore non c’è“.

Di fronte a tali parole, Tina Cipollari è partita in quarta ed ha iniziato ad attaccare il cavaliere: “Gemma la trovi sensuale, e invece a questo pezzo di ragazza dai 5? Vergogna!“. L’opinionista, che sembrava un fiume in piena, ha ricevuto manforte anche da Gianni. Questa volta, l’ex ballerino non poteva che essere d’accordo con la collega. Secondo Sperti, infatti, Armando avrebbe fatto una vera e propria scenata di gelosia a Gloria, motivo per il quale il suo voto era clamorosamente basso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Wow”: Justine Mattera osa, giacca aperta e sotto il nulla. Dettaglio imperdibile, fan ipnotizzati – FOTO

La sfilata, che ha visto il trionfo di Pinuccia, non ha mancato di surriscaldare gli animi. Tina e Gemma, anche nei momenti di maggior distensione, non riescono proprio a deporre l’ascia di guerra.