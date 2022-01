Voci sempre più insistenti vogliono che a breve tre volti amati della fiction facciano perdere le loro tracce, due in modo temporaneo e uno in pianta stabile.

La primissima puntata di “Un Posto al Sole” è stata mandata in onda il 21 ottobre 1996. Si tratta quindi non solo della prima soap interamente ambientata in Italia (Napoli per la precisione) ma anche la più longeva.

Nel corso di questi anni nella fiction si sono alternati moltissimi personaggi che hanno intrecciato la loro vita con quella invece di altri attori presenti in pianta stabile nelle vicende che ruotano intorno a Palazzo Palladini.

Rumors molto insistenti però vorrebbero che a breve tre personaggi escano dalle scene per far posto a loro sostituti che daranno nuova linfa alle trame della soap partenopea. Ma chi sono i nomi dei tre presunti indiziati all’uscita?

“UPAS”, chi deve salutare la soap: gli indizi puntano a loro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da pagina di Giorgio Borghetti 🎧🎤 (@giorgio_borghettifpageofficial)

Al momento si conosce solo l’intenzione del programma di fare un turnover interno alla fiction ma i nomi non sono ancora stati comunicati in via ufficiale. Le voci però svelano che però solamente i primi due, una coppia, verranno allontanati in via temporanea, mentre il terzo sarà sostituito in modo permanente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Il Paradiso Delle Signore”, arriva un nuovo amore per Vittorio Conti

Andando per esclusione, analizzando la trama attualmente in corso in questi giorni per la coppia ci sono alcune possibili opzioni. Se la giocano Alberto e Clara (Maurizio Aiello e Imma Pirone) che accennavano già da tempo di voler cambiare appartamento. In ballo anche Niko e Susanna (Luca Turco e Agnese Lorenzini) visto che la giovane potrebbe decidere si studiare all’università fuori Napoli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Aggressione a Guendalina Tavassi: “Non c’è mai fine al peggio”. Preoccupano le condizioni

Infine non possiamo escludere neppure Filippo e Serena (Michelangelo Tommaso e Miriam Candurro) che dopo gli ultimi mesi tanto tormentati potrebbero essere allontanarli momentaneamente dalla direzione.

Riguardo invece il personaggio che verrà eliminato? Se la giocano il giovane Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) che vista la poca esperienza nel modo del teatro potrebbe voler decidere di provare altre esperienze fuori dalla soap.

Discorso a parte per Fabrizio (Giorgio Borghetti) che dopo aver messo le mani addosso a Marina cercherà di togliersi la vita. Sono in molti a pensare che per lui non ci potrà essere una seconda redenzione e che quindi la sua dipartita possa essere l’unica scelta che la trama ha escogitato per lui.