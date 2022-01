“Domenica In”. Mara Venier incredula, l’ospite dà forfait improvvisamente. Nessuno poteva prevederlo

Cambio di rotta a “Domenica In”. Un ospite attesissimo per la puntata del 23 gennaio 2022 è stato costretto a dire di no a Mara Venier a causa di un motivo improvviso ma comprensibile

Ottima annata quella che si è chiusa per lo show man Pierpaolo Pretelli. Il giovane classe 1990, originario di Maratea (Potenza), è venuto alla ribalta nel 2013 quando è stato scelto primo “velino” della storia del programma “Striscia La Notizia”.

Successivamente ha partecipato nelle vesti di tentatore a “Temptation Island Vip”, all’epoca condotto da Simona Ventura. É apparso a “Uomini e donne” come corteggiatore di Teresa Langella ma il suo exploit lo deve al “Grande Fratello Vip” (quinta edizione) in cui si è piazzato al secondo posto dietro Tommaso Zorzi. In questa occasione ha conosciuto la sua attuale compagna, la bellissima modella e influencer Giulia Salemi. Pierpaolo Pretelli ha riscosso ancor più recentemente il favore del pubblico grazie alle sue performance a “Tale e Quale Show” (condotto da Carlo Conti), in cui ha dato prova delle sue capacità vocali e interpretative.

“Domenica In”. Pierpaolo Pretelli molla Mara Venier: il motivo sconvolgente

Al contrario di quanto era stato annunciano, non ci sarà Pierpaolo Pretelli durante la puntata di “Domenica In” del 23 gennaio 2022.

L’ex velino di “Striscia la Notizia” lo ha comunicato ai suoi fan in prima persona tramite una Instagram Stories pubblicata sul suo profilo social ufficiale. Il motivo della sua assenza è valido e comprensibilissimo.

Nella nota viene scritto: “Ciao, ragazzi! Purtroppo sono positivo al Covid ma faccio scudo con le mie tre dosi di vaccino. Dispiace domani non essere con la mia Mara Venier a “Domenica In”. Torno presto”.

Anche Mara Venier ha ricondiviso il post per diffondere quanto più velocemente la notizia e per sostenere a distanza Pretelli.

Fortunatamente l’ex gieffino vip sembra stare bene e potrebbe tornare su Rai Uno già domenica prossima dopo aver fatto gli adeguati accertamenti tramite tampone molecolare.