Monica Bertini super madrina del campionato, curve dalla sensualità incontenibile – FOTO

La splendida Monica Bertini ci accompagna in una domenica di campionato da urlo, il fascino della conduttrice Mediaset è spettacolare

Nel panorama delle giornaliste sportive italiane, un posto speciale nel cuore dei fan lo occupa senza ombra di dubbio la fantastica Monica Bertini. La giornalista emiliana, classe 1983, può vantare un curriculum di tutto rispetto, oltre a essere, nella categoria, una delle più attraenti.

Passata da ‘Sportitalia’ e ‘Sky Sport’, redazioni la cui fama parla da sola, dal 2016 è a Mediaset. Il calcio la sua grande passione, grazie alla quale ha ricoperto ruoli molto importanti all’interno del network milanese. Con l’addio di Giorgia Rossi, passata a ‘DAZN’, è lei la padrona di casa incontrastata della redazione sportiva.

Monica non sta facendo comunque di certo rimpiangere la giornalista romana. E anche grazie a lei, gli ascolti del programma di approfondimento ‘Pressing’, al termine della giornata di campionato, restano di ottimo livello. Da questa stagione, con Mediaset, segue anche la Coppa Italia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Serena Rossi le curiosità nascoste della madrina del Festival, dalle origini a “La sposa”

Monica Bertini, professionalità e fascino seducente irresistibili: sorriso da capogiro e primo piano esplosivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Ricordate Vittoria Deganello? Le FOTO senza vestiti sulla neve hanno fatto il giro del web

In occasione di un turno di campionato importantissimo, che si concluderà con un match di cartello assoluto come Milan-Juventus, prima della pausa che coinciderà con la fine del mercato di gennaio, Monica, insieme al collega Max Callegari, da’ appuntamento ai suoi fan su Instagram, con un post che attira l’attenzione degli ammiratori.

Interessante anticipazione di ciò che vedremo in studio questa sera, al termine del posticipo di San Siro. Monica, sorriso smagliante, come sempre mette in mostra eleganza e fascino indiscutibili. Il lungo abito nero ne incornicia la silhouette sinuosa e ammaliante e scatena già i complimenti dei followers.

Su Instagram, Monica conta oltre 420mila followers, che sono pronti a seguirla nella tarda serata. Appuntamento come sempre su Italia Uno alle 23.50, non perdetevela.