Un volto molto caro a Maria De Filippi annuncia la notizia più bella dopo mesi difficili. Un mare di affetto per lei sui social

Come si dice spesso, “A volte ritornano”. E questo è il caso di un volto molto caro a Maria De Filippi. Oggi lei è una nota influencer ma in passato è stata tronista di “Uomini e donne” e ancora prima allieva di “Amici”.

Parliamo di Sabrina Ghio, la bella bionda che si fece notare nella sesta edizione del talent della moglie di Costanzo per i suoi numerosi scontri con la Celentano. Nonostante questo arrivò in finale dove venne sconfitta, però, dal ballerino Leon Cino.

A molti anni dal talent, Sabrina si è rimessa in gioco con il dating show della De Filippi, con una figlia che è l’amore più grande ed una vita da ricostruire dopo la fine del suo matrimonio. Oggi su Instagram è seguitissima con 800 mila follower. Una vita tutta diversa che tra alti e bassi va avanti. Dopo tanto dolore, l’annuncio più bello.

Maria De Filippi, per il volto amato è tempo di sorridere

Sabrina Ghio diventerà mamma per la seconda volta. L’influencer lo ha annunciato su Instagram, con un tenerissimo video di sua figlia che bacia la pancia, in attesa di un nuovo arrivo che sconvolgerà la loro vita. Con il suo Carlo Negri che l’abbraccia, bacia lei e la piccola Penny, è il momento di gioire tutti insieme.

Ancora non si conosce il sesso di questo secondo bebè e pare che ci sarà da aspettare anche per il matrimonio. La tanto attesa proposta è arrivata ma per via della gravidanza e della situazione sanitaria non facile forse bisognerà attendere.

Per Sabrina Ghio la gravidanza è una grande rivincita dopo i mesi difficili che ha dovuto affrontare. Ha scoperto un processo tumorale che l’ha messa a dura prova. L’operazione in estate, il post intervento e ora la notizia più bella.

“Quanto amore può contenere un cuore? Ma soprattutto quanto dolore c’è dietro ad un sorriso?”. Queste le domande con le quali l’ex ballerina e tronista si approccia a parlare con tutti della sua seconda gravidanza. Sorrisi e pianti interminabili nei mesi scorsi per cercare di nascondere il dolore.

“Tu sei la ragione per cui ho resistito, la ragione per cui ho affrontato tutto in silenzio, con rispetto e dignità, la ragione che mi ha spinta a crederci ancora… – dice al piccolo che porta in grembo – mi sono persa e poi ritrovata in quel dolore forte, in quei giorni passati al buio e poi mi sono ricostruita piano piano, con speranza, fiducia e coraggio!”.