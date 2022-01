Alex Belli è stato cacciato dallo studio del GF Vip nel corso dell’ultima puntata: facciamo un passo indietro e scopriamo insieme cosa è successo

Alfonso Signorini e Alex Belli sono arrivati ai ferri corti nel corso dell’ultima puntata del GF Vip. Il conduttore ha deciso di parlare con Delia Duran di quello che è successo nel corso della settimana: l’attore, infatti, ha lasciato Delia con un post pubblicato sul suo profilo di Twitter. Ci sono stati diversi blocchi con lui protagonista durante la serata ma alla fine Alfonso ha davvero perso la pazienza, soprattutto quando Soleil Sorge ha deciso di vuotare il sacco e in studio è scoppiato un vero e proprio caos.

GF Vip, Alfonso Signorini furioso contro Alex Belli: la reazione inattesa

Infatti, dopo l’ennesima insinuazione su quello che è accaduto sotto le coperte, Soleil Sorge ha davvero perso la pazienza e ha deciso di rivelare la verità. Ha raccontato sia alla moglie di Alex che ai telespettatori, che sotto le coperte l’attore le ha detto di essere innamorato di lei. Una verità che ha gettato una luce diversa su questa situazione. Alex, invece, ci ha tenuto a ribadire di averlo sempre detto e che si tratta, semplicemente, di un tipo di amore diverso.

Soleil, per la prima volta, ha deciso di non difenderlo e di contraddirlo per la prima volta, affermando che quello che hanno fatto e che si sono detti va ben oltre l’amicizia. Alex ha cercato di intervenire più volte, interrompendo sia Delia che Soleil, e il suo atteggiamento ha innervosito tantissimo Alfonso Signorini che ha preso la decisione di cacciarlo dallo studio.

Alex è uscito fuori più nervoso che mai e, a quel punto, Alfonso ha ripreso tranquillamente la puntata cambiando finalmente argomento. Per quanto riguarda Alex, invece, non è più rientrato.