Incidente mortale sulla strada: morto uno studente di 17 anni

L’auto con a bordo 5 giovani si è ribaltata: lo studente Edoardo Divino, 17 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale nella capitale.

Incidente mortale nella capitale. Ad annunciarlo è il quotidiano Roma Today. Secondo quanto si apprende dal notiziario locale, il dramma si è consumato nella notte di sabato, 22 gennaio, quando un’auto si è ribaltata all’altezza di via di Acqua Acetosa Ostiense. La vittima è Edoardo Divino, di soli 17 anni di età. Lo studente del liceo statale classico e scientifico di viale Prassilla non ce l’ha fatta ed è morto questa mattina, domenica 23 gennaio, nell’Ospedale Sant’Eugenio dove era stato trasferito d’urgenza per il ricovero in codice rosso.

La decima vittima nella capitale dall’inizio dell’anno

Secondo i primi elementi riportati dal notiziario locale, al momento dell’incidente vi erano altri 5 studenti, tutti giovanissimi, all’interno dell’abitacolo. Il dramma è avvenuto nella notte di sabato 22 gennaio nella zona di Fonte Ostiense. Erano circa le 2:00 quando il veicolo, una Fiat Panda, si è scontrata prima contro un palo Acea, poi si è ribaltata impattando contro un albero. Estratti dalle lamiere, i 5 giovani che, rimasti feriti, sono stati portati (Edoardo in codice rosso, altri 3 in codice giallo) nelle cliniche più vicine. Nulla da fare per Edoardo Divino, studente di 17 anni. Il ragazzo si è spento questa mattina nell’Ospedale di Sant’Eugenio di Roma. Si tratta della decima vittima registrata da inizio anno nella capitale.

La notizia della morte improvvisa e prematura di Edoardo Divino ha sconvolto i compagni di classe e l’intero personale docenti del liceo statale classico e scientifico di viale Prassilla. La nota ufficiale del liceo Democrito riporta il messaggio di cordoglio a nome dell’istituto: “Tutta la comunità scolastica partecipa profondamente commossa al dolore della famiglia di Edoardo Divino, studente della 5C, tragicamente scomparso in un incidente stradale. Una giovane vita spezzata, ma “un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda.(Ugo Foscolo). E noi ricordiamo così Edoardo: uno studente eccellente, apprezzato da docenti e compagni di classe per le sue capacità, la simpatia, la solidarietà verso i compagni, le parole mai scontate e la gentilezza. Rimarrai sempre nei nostri cuori“.

La squadre del IX gruppo Eur della polizia di Roma Capitale ha eseguito i rilievi scientifici e sequestrato l’auto incidentata: le attività d’indagine sono ancora in corso per ulteriori accertamenti su circostanze e dinamiche del terribile schianto.