I Maneskin protagonisti indiscussi anche al ‘Saturday Night Live’: caos negli Stati Uniti, cosa è successo sul palco.

Il successo dei Maneskin è ormai sotto gli occhi di tutti. Dovunque vada la band, è caos e i fans si scatenano. La loro presenza non passa mai inosservata mentre le loro canzoni fanno ballare tutti. I ragazzi che hanno vinto Sanremo nel 2021 torneranno sul palco dell’Ariston nel corso della prossima edizione come ospiti speciali.

Amadeus li ha annunciati nel corso di un appuntamento con il TG1 usando parole molto forti. “Sono la band più importante, il gruppo più cercato, amato e desiderato del mondo”, disse il celebre conduttore. I Maneskin sono al momento negli Stati Uniti d’America: nel corso della loro esibizione, si è scatenato il caos.

I Maneskin negli Stati Uniti, è caos: cosa è successo sul palco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Maneskin, Victoria tira fuori la lingua, la faccia di Damiano è tutta da guardare – FOTO

I Maneskin hanno compiuto una nuova impresa: il gruppo romano è andato alla conquista dell’America prendendo parte al seguitissimo show ‘Saturday Night Live’. Nel corso della loro esibizione, i ragazzi hanno cantato “Beggin” (disco di platino negli USA) e “I Wanna Be Your Slave”. Sul palco il gruppo si è scatenato e anche il pubblico presente non riusciva a contenersi.

Durante l’esibizione, Damiano si è distinto con gesti sorprendenti e con le consuete ambiguità sessuali, facendo impazzire tutti i presenti. Le sue movenze da censura ormai non fanno più notizia, ma continuano a far gioire le folle. Il frontman della band si è anche ricordato di fare un’autocensura, “celando” le parole del suo brano mettendosi la mano davanti alla bocca e facendo una sorta di tappo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sanremo 2022, uno dei cantanti rischia di non partecipare: “restate in guardia”

I Maneskin sono amati praticamente in tutto il mondo. Durante il loro soggiorno negli USA, i romani hanno incantato anche in programmi come il talent show ‘The Voice’.