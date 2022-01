Ana Mena, la FOTO inedita ha scatenato un turbinio di emozioni: “Mi incanti”

Ana Mena, la cantante in una foto che lascia tutti senza fiato. Bellissima, scatena un turbinio di emozioni.

Ana Mena, la bellissima cantante spagnola quest’anno sarà tra le protagoniste del “Festival di Sanremo”. L’artista, la cui partecipazione è stata criticata per via della sua nazionalità, in realtà è tra le più attese, sia dagli spagnoli che vedono in lei un simbolo al di fuori dei confini nazionali, che per i fans italiani.

Ogni estate Ana Mena è stata protagonista con le sue collaborazioni, prima con Fred De Palma e successivamente con Rocco Hunt, entrando di diritto alla celebre competizione canora. Nel suo ultimo post l’artista appare in una versione inedita, i fans sono già ai suoi piedi.

Ana Mena, spunta una FOTO inedita: bella da togliere il fiato

Bellissima, come sempre: simbolo delle nuove generazioni, dietro la sua freschezza si cela un’artista veterana e che offrirà quel tocco di internazionalità alla kermesse canora. Nella sua ultima foto inedita, la cantante propone un primo piano dove appare con un make-up sofisticato e che ne accentua i tratti latini.

“Ci siamo quasiiiiii! Ecco qui la copertina di “Duecentomila ore” il mio brano in gara al Festival di Sanremo. Da oggi è disponibile in presave al link in bio ✨ SIETE PRONTI???” carica ed esplosiva Ana propone la copertina del suo ultimo lavoro. I fans non stanno nella pelle e lo dimostrano con i numerosi commenti, sia in spagnolo che in italiano.

“…ci sarà magia per le orecchie la prossima settimana!❤️” commenta soddisfatto una fan, uno dei tanti pensieri volti ad augurare uno strepitoso in bocca al lupo per l’esperienza musicale che si appresta a compiere.

Tra le storie la cantante racconta alcuni momenti sanremesi; dalla camera d’albergo a quando si trova in giro per la città. Pochi giorni fa, era insieme ad una sua preziosa conoscenza, Rocco Hunt, artista che deve molto proprio all’Ariston.