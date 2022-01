Brutto incidente per il volto più amato di “Doc”: il resoconto è da brividi

Matilde Gioli, la verità sul terribile incidente che aveva paralizzato l’attrice: non lo aveva mai confessato prima d’ora

La fiction televisiva “Doc – Nelle tue mani“, giunta alla seconda stagione, è uno dei prodotti di punta di Rai 1. Al fianco di Luca Argentero, che veste i panni del medico Andrea Fanti, il pubblico ha ritrovato la splendida Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano. La nativa di Milano, 33 anni il prossimo 2 settembre, sta vedendo crescere vertiginosamente la propria popolarità.

Solo di recente, all’interno di un’intervista, Matilde ha trovato la forza di raccontare uno degli episodi più brutti della sua esistenza. L’incidente, verificatosi in un parco acquatico di Londra, ha comportato dei seri danni per la bellissima attrice: i dettagli da lei confessati sono raccapriccianti.

Brutto incidente per Matilde Gioli: il resoconto dell’attrice di “Doc” è da brividi

Nel corso di una recente intervista, Matilde Gioli ha trovato il coraggio di raccontare uno degli episodi più brutti della sua vita. Il fatto risale al periodo del suo soggiorno a Londra: la nativa di Milano, che si trovava in un parco acquatico, rimase vittima di un terribile incidente.

“Un ragazzo di 90 kg mi è caduto sulla schiena spezzandomi le vertebre. Ho passato due anni chiusa in casa con il busto“: questo il drammatico racconto della Gioli, che all’epoca non aveva ancora intrapreso la carriera di attrice. Matilde, che si trovava nella capitale inglese per una vacanza studio, dovette convivere a lungo con gli strascichi lasciati dall’incidente.

“Non potevo fare nulla per non danneggiare la schiena, ho evitato di frequentare qualsiasi luogo“, ha spiegato l’attrice, lasciando trapelare il disagio vissuto in quel periodo. Fortunatamente, con il trascorrere dei mesi, la Gioli è riuscita a recuperare a pieno le funzionalità fisiche, scoprendo anche la voglia di cimentarsi in nuove esperienze.

“Ho trovato qualcosa di bello da cui ripartire“, ha sentenziato l’attrice, alludendo alla passione per la recitazione. Una carriera, quella della bella milanese, che ormai appare tutta in discesa, e che la fiction “Doc” ha certamente contribuito a consolidare.