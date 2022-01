Michelle Hunziker ha ricevuto gli auguri di compleanno anche dall’ex marito Tomaso Trussardi: la risposta della conduttrice non ammette repliche

Proprio ieri, la bellissima conduttrice elvetica ha festeggiato il traguardo dei 45 anni d’età. La celebrazione del suo compleanno cade proprio a ridosso di giornate tutt’altro che semplici per Michelle Hunziker. Solamente una settimana fa, infatti, la presentatrice ha annunciato il divorzio dal marito Tomaso Trussardi, padre delle sue due figlie Sole e Celeste.

Nella giornata di ieri, sono stati in molti a condividere dei messaggi social in occasione del 45esimo compleanno dell’attrice. Persino Tomaso, con un gesto del tutto inaspettato, ha voluto omaggiare l’ex moglie, a cui sembra ancora molto legato. La replica di Michelle è clamorosa e non lascia spazio a dubbi.

Michelle Hunziker risponde al messaggio di Tomaso: tra i due accade l’inaspettato

Nella giornata di ieri, moltissimi volti dello spettacolo hanno riservato delle parole colme d’affetto a Michelle Hunziker. La conduttrice elvetica, che ha festeggiato il traguardo dei 45 anni d’età, ha postato gli auguri di compleanno ricevuti mediante le Instagram stories: da Anna Tatangelo a J-Ax, in parecchi si sono mobilitati per rendere la giornata di ieri a dir poco speciale.

Con grande sorpresa da parte del pubblico, sono arrivati anche gli auguri social di Tomaso Trussardi, ex marito della Hunziker. Tramite le stories di Instagram, l’imprenditore ha lanciato un messaggio davvero commovente alla conduttrice, alla quale è stato legato per ben dieci anni: “Buon compleanno ad una donna straordinaria“.

La replica di Michelle, a fronte della dichiarazione dell’ex marito, non ha mancato di stupire il pubblico. La conduttrice, probabilmente intenzionata a sgonfiare il caso mediatico che l’ha travolta, ha deciso di non ripostare il messaggio di Tomaso. Gli auguri di Trussardi, perlomeno stando a ciò che è trapelato attraverso i social, sono stati rispediti al mittente.

Molti sono pronti a scommettere che il gesto di Michelle abbia a monte delle motivazioni ben più profonde. Che la conduttrice ce l’abbia con l’ex marito per una ragione particolare? Al momento non ci è dato saperlo.