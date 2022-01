Alessandro Borghi rompe il silenzio e rivela ai fan un dettaglio sulla sua vita privata, si tratta di una malattia che non gli lascia scampo

Alessandro Borghi è uno degli attori più in voga del momento, ha esordito al cinema nel 2011 con il film Cinque per poi ottenere ruoli da co-protagonista in Romanzo Criminale, Suburra, Non essere cattivo.

Direttamente da Roma, classe 1986, il suo ultimo film è stato un capolavoro e insieme alla sua collega Jasmine Trinca e il regista Paolo Genovese con Supereroi hanno dato vita ad una storia incredibile.

Alessandro Borghi, la rivelazione inaspettata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Borghi (@alessandro.borghi)

Qualche tempo fa l’attore romano ha voluto rivelare una questione riguardante il suo stato di salute. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha affermato di avere la Sindrome di Tourette.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>Belen Rodriguez questa volta ha scelto e lo dice a tutti: la verità su Stefano De Martino

“È una sindrome neurologica, con vari sintomi: io ho gli spasmi o mi soffio sulle dita. Dopo la diagnosi ho smesso di considerarlo un problema, perché almeno adesso so che cosa ho. – ha spiegato – quando recito come faccio? Mi passa. Mi sono dato una spiegazione poetica: il mio lavoro è mettermi nei panni di un altro; l’altro la Tourette non ce l’ha e quindi, in quel momento, neanch’io”.

All’inizio pensava di avere dei tic ma con una serie di analisi e aiuti da parte di esperti è riuscito a scoprire il tutto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>“Bel Cavallino” Chiara Ferragni “intensa” in pelle: intrecci e fiamme pericolose. Volano i commenti – FOTO

Fin da piccolo è stato bullizzato a causa degli spasmi provocati dalla Sindrome di Tourette, ma con il passare del tempo è riuscito a superare qualsiasi difficoltà e a rendere la patologia qualcosa di unico.

La vita però sembra averlo ripagato di tutta la sofferenza, visto che oggi è uno degli attori più amati dal pubblico italiano. I suoi ruoli sono iconici ed ogni personaggio è unico e irresistibile. Il mondo della recitazione lo ha sempre appassionato ed ora è la sua priorità.