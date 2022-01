Charlotte Casiraghi sorprende tutti in passerella, sfilata senza precedenti: la reazione del web – FOTO

Charlotte Casiraghi ha aperto in un modo inedito la sfilata per Chanel, lasciando tutti i presenti senza fiato: la reazione del web.

Charlotte Casiraghi è conosciuta nel mondo per essere la seconda figlia della principessa Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi. La classe 1986 ha una carriera incredibile ed è stata giornalista, scrittrice e direttrice. La sua bellezza è ormai riconosciuta da tutti e non a caso ha ottenuto alcuni apprezzamenti da parte delle più autorevoli riviste del mondo.

Nel 2006, ad esempio, ‘Vanity Fair’ l’ha inserì nelle 20 donne più eleganti della terra mentre un paio di anni dopo Forbes l’ha piazzata al quinto posto nella classifica dei 20 eredi reali più appetibili. Da qualche ora sono apparsi sul web alcuni contenuti che stanno facendo discutere: la Cariraghi è stata protagonista di un’entrata pazzesca durante la seconda giornata delle sfilate parigine.

Charlotte Casiraghi sorprende tutti, sfilata senza precedenti: la reazione del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charlotte Casiraghi (@charlottecasiraghi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Aurora Ramazzotti, la prima reazione dopo l’addio della mamma a Trussardi, commovente

La seconda giornata delle sfilate parigine si è aperta con un colpo di scena clamoroso: Charlotte Casiraghi è entrata sulla passerella a cavallo. Con la sua consueta classe ed eleganza e con una giacca di tweed e pailletes da applausi, la 35enne ha lasciato tutti di stucco.

La trovata è piaciuta ai presenti, che hanno applaudito con enfasi. In realtà, la Casiraghi è ambassador globale di Chanel e il tema equestre era già stato preannunciato con alcuni post condivisi online. Il look sfoggiato dalla nativa di Montecarlo è comunque straordinario.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Raffaella Fico, avete mai visto la figlia? È identica a Mario Balotelli: c’è la FOTO

L’idea non è piaciuta a tutti: come ogni trovata originale, c’è sempre chi si infuria e riversa i propri pensieri sul web. Sotto al post piazzato sul suo profilo, la Casiraghi è stata sommersa da attacchi. “Che tristezza”, “Lasciate gli animali in pace”, “Orribile”, “Non era necessario”, si legge. Charlotte, in ogni modo, è appassionata di equitazione e ha anche fatto alcune gare.