Fabrizio Frizzi, le ultime parole prima di morire commuovono tutti: ecco a chi ha dedicato tutto il suo amore.

Fabrizio Frizzi è stato uno dei conduttori televisivi più amati dal pubblico italiano. Nato a Roma il 5 febbraio del 1958, Frizzi è morto nella stessa città il 29 marzo del 2019, all’età di 60 anni. Il conduttore era stato ricoverato già tempo prima in seguito ad una lieve ischemia celebrale, che nonostante non sia stata nulla di troppo grave aveva molto preoccupato i suoi fans e lo aveva costretto a farsi sostituire da Carlo Conti alla conduzione de “L’Eredità”. Dopo questo primo problema Fabrizio era tornato in televisione, rassicurando tutti ma ammettendo di non sentirsi bene come prima. A marzo 2019, però, le sue condizioni sono precipitate all’improvviso.

Fabrizio Frizzi, le ultime parole prima di morire

Fabrizio Frizzi è morto il 25 marzo di tre anni fa, ricoverato d’urgenza per un’emorragia celebrale. I suoi funerali vennero trasmessi in diretta televisivi pochi giorni dopo, e alla sua camera ardente lo visitarono per l’ultima volta migliaia di fans. Il presentatore è sempre stato uno dei più importanti della televisione italiana, e ancora oggi è ricordato con affetto da colleghi e familiari.

Dal 1992 al 1998 Fabrizio Frizzi è stato sposato con la collega Rita Dalla Chiesa, ma il matrimonio è finito all’improvviso a causa di un tradimento particolarmente grave. Dopo qualche anno Fabrizio conobbe la giornalista di Sky Carlotta Mantovan, ventiquattro anni più giovane di lui. I due si sposarono nel 2014, e nel 2015 nacque la loro prima e unica figlia Stella. Proprio a proposito della figlia, poco prima di morire, Fabrizio aveva raccontato: “Diventare padre in età avanzata, come è accaduto a me, è stata una scelta d’amore e non un atto di egoismo: avendo una compagna tanto più giovane di me, so che Stella è comunque in buone mani e ciò mi fa sentire meglio rispetto alle preoccupazioni legate alla mia anagrafe”.

Le ultime parole che Fabrizio Frizzi dedicò in pubblico alla figlia Stella furono proprio queste: “Lotto per continuare a veder crescere la mia creatura, per esserle d’aiuto e un punto di riferimento”. Un messaggio forte e commovente che siamo sicuri Stella non dimenticherà mai.