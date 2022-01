Mara Venier racconta l’esperienza più brutta della sua vita: “Mi ha fatto capire tante cose”

Mara Venier parla della terribile esperienza che ha vissuto in passato e che le ha aperto gli occhi su tante cose

Mara Venier è la regina indiscussa della domenica. Amatissima dal suo pubblico, con il programma di punta di Rai1 Domenica In ogni settimana raggiunge picchi di share elevatissimi. Tutti seguono e amano ‘Zia Mara‘ e tutti gli ospiti che invita nel suo programma sono felici di prenderne parte. Gentile e divertente, con il sorriso sempre sulle labbra, Mara Venier sta intrattenere e far appassionare tutti alle sue storie. Ma forse non tutti sanno quello che si nasconde dietro quel volto sempre sorridente.

Mara Venier, cosa si nasconde dietro il sorriso della conduttrice

Mara in un’intervista ha fatto delle dichiarazioni molto importanti, si è raccontata andando a toccare anche i tasti più dolenti del suo passato. Tutti conoscono il rapporto che lei aveva con l’amatissima madre, lei stessa più volte aveva detto di essersi sentita persa dopo la morte di mamma Elsa. Però non tutti erano a conoscenza di tutto ciò che ha preceduto la tragica perdita, ed è proprio su questo argomento che la conduttrice si è finalmente aperta.

Elsa Masci è venuta a mancare nel 2015. La sua morte è stata il capolinea del decorso di una lunga e brutta malattia. La donna infatti soffriva ormai da tempo di Alzheimer, una malattia che non le ha lasciato scampo e che giorno dopo giorno l’ha portata via dai suoi cari. Mara Venier ha ricordato quel terribile periodo con queste parole: “Il giorno in cui mia mamma mi ha detto ‘buongiorno signora’ ho capito che era l’inizio della fine”. “L’esperienza con i malati di Alzheimer ti segna e ti fa capire tante cose. Tanti non sanno cosa c’è dietro il mio sorriso”.

Parole molto forti quelle della Venier, che fanno capire quanto dolore e quanta sofferenza ha dovuto affrontare nella sua vita. Ma nonostante tutto con la tenacia e l’allegria che la contraddistinguono, lei riesce sempre a regalarci un sorriso.