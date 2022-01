“Faccio ancora l’amore!”: Iva Zanicchi, rivelazioni scottanti a Sanremo

La cantante di Ligonchio ha rilasciato delle dichiarazioni scottanti a pochi giorni dal Festival di Sanremo. Le sue affermazioni non lasciano dubbi.

L’artista emiliana è prossima ad una nuova partecipazione al ”Festival di Sanremo”. La kermesse canora è arrivata alla sua 72esima edizione e la Zanicchi ne ha vinte tre, nel 1967, 1969 e 1974, diventando la cantante donna con più vittorie della storia del Festival.

Sul palco dell’Ariston, la cantante presenterà il brano ”Voglio amarti” che è un preludio a ciò che ha raccontato al ”Corriere della Sera” a pochi giorni dall’inizio del Festival.

Ascoltiamo le sue dichiarazioni scottanti che hanno sorpreso tutto il pubblico.

La cantante e le rivelazioni scottanti alla vigilia del Festival di Sanremo

Iva Zanicchi, senza mezzi termini, ha parlato del suo rapporto con la sessualità all’età di 82 anni: “Io e mio marito facciamo l’amore ancora, perché fare l’amore fa bene alla vita. A qualunque età”.

L’artista emiliana ha proseguito: “Ogni donna, a qualunque età dovrebbe gridare al proprio uomo l’amore sentimentale e quello carnale”.

Iva non ha assolutamente remore nell’affrontare un discorso così scottante e lo fa con la spontaneità e la simpatia che la contraddistingue: “Guai se smetti di fare l’amore anche dopo gli 80. Se smetti di fare sesso, non lo fai più”.

E poi ha precisato: “A 60 anni facevo le capriole! Per non diventare come fratello e sorella bisogna imporsi di fare l’amore. Casomai ti aiuti un po’ con la fantasia. E io ne ho tantissima…”.

Iva Zanicchi da giovanissima non fu subito disinibita con gli uomini perché come lei stessa aveva affermato, la madre le aveva messo il terrore. Il primo uomo fu Antonio Ansoldi con il quale ebbe il primo rapporto a 26 anni e rimase pure incinta. Prima che accadesse, quando si trovava in sala d’incisione le dicevano: “Si vede che non fai l’amore, quando lo farai, vedrai quanto canterai meglio”. E la cantante conclude: “Avevano ragione: amore e sesso aiutano a cantare“.