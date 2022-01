Wilma Facchinetti è finita in ospedale dopo essere caduta da cavallo, il marito Francesco ha dato la notizia sui social: gli ultimi aggiornamenti

Wilma Facchinetti, la moglie di Dj Francesco, è finita in ospedale in codice rosso dopo essere caduta da cavallo. A dare la notizia è stato il marito che attraverso alcune storie su Instagram ha spiegato quanto accaduto.

A quanto pare la modella brasiliana ha perso il cappello e lo zoccolo dell’animale le è passato sopra alla testa, tanto da tagliarla sulla nuca e sul mento.

Il racconto di Francesco Facchinetti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wilma Faissol (@ladyfacchinetti)

Non appena vista la gravità, Francesco e Wilma sono corsi in ospedale ma all’inizio per la modella non è stato facile essere presa in considerazione. A quanto pare i medici non pensavano si trattasse di un evento così grave.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Basta ti pregooo”. Paola Iezzi si scopre lentamente, alza la sottoveste e fa come Belen: mostra proprio lì. Carosello di FOTO illegali

“Wilma è stata parcheggiata al pronto soccorso. Aveva mal di testa e nausea, un sospetto trauma cranico, ma i medici ci hanno detto che prima di una tac ci sarebbero volute 6 ore – ha spiegato sui social Dj Francesco – A quel punto mi sono consultato con i miei medici di fiducia. E, vista l’assurdità della situazione, ho deciso di riportarla a casa”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Amore di zia”, Anna Tatangelo finalmente si sbilancia: la nascita di Francesco ha riempito il suo cuore

Una volta tornati nella loro abitazione, Wilma si è sentita di nuovo male e a quel punto il marito è stato costretto a tornare in ospedale dove è passata in codice rosso. Solo in quel momento i medici hanno capito che si trattasse di un evento grave e le hanno fatto degli esami neurologici.

Attualmente non si conosce l’epilogo della vicenda, ma Francesco Facchinetti non perderà occasione di aggiornare i fan sulle condizioni di salute della moglie. I due sono molto seguiti e amati dai fan che li sostengono e supportano in ogni situazione.