Il Volo come non lo avete mai visto: “Ecco quello che siete…” FOTO

I tre componenti de Il Volo mostrano su Instagram il backstage del loro gruppo e tutto quello che c’è dietro il loro successo. Immagini di attimi di semplicità e felicità che racchiudono tutta l’essenza dei tre protagonisti. I fan sono letteralmente impazziti a vederle.

Le inaspettate foto de Il Volo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piero Barone Il Volo (@barone_piero)

Il trio canoro composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto fa sempre più parlare di sé. I tre hanno scalato le classifiche e raggiunto il successo a livello mondiale. Sono passati tanti anni da quando si sono conosciuti sul palco di Ti Lascio una Canzone, era il lontano 2009 e da allora i tre sono sempre stati inseparabili. Il loro successo è stato travolgente. Sono il trio canoro italiano più famoso nel mondo, si sono esibiti ovunque e con artisti di alto calibro. A tenerli così uniti non è stata però solo la musica. Prima di tutto i tre sono legati da una profondissima amicizia che negli anni si è sempre più rafforzata e consolidata.

L’ultimo post di Piero Barone su Instagram vuole mostrarci proprio questo, come dietro il loro enorme successo, ci siano sempre e solo tre semplici ragazzi con un amore immenso per la musica. Barone ha pubblicato una serie di scatti che li ritraggono non solo sul palco ma anche in scene di vita quotidiana, di divertimento e semplicità. E’ proprio questo che contraddistingue i tre ragazzi, il non essersi fatti stravolgere dal successo e l’aver continuato a restare sempre uniti.

I fan del trio hanno apprezzato moltissimo questi scatti e sono esplosi i commenti di ammirazione per loro e il forte legame d’amicizia che li lega.