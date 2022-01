La showgirl Giorgia Palmas, nelle ultime ore pubblica uno scatto sensazionale. Secondo quanto postato, la Palmas dimostra di prendersi molto cura di se stessa

La nota celebrity, ama postare moltissimi scatti sul proprio account Instagram, seguito da quasi 2 MLN di utenti. Nelle ultime ore, la bella conduttrice, pubblica un contenuto che la ritrae durante un’attività che la fa sentire a proprio agio, dimostrando di essere in totale equilibrio con il corpo e con la mente.

Giorgia Palmas, una showgirl esemplare – FOTO

La Palmas, da sempre è stata fonte di ispirazione per molte donne, grazie al suo aspetto fisico. La bellissima vip, non smette mai di prendersi cura di sé stessa, facendo notare quanto possa esser attenta alla sua salute fisica e mentale. Nella didascalia del suo ultimo post di Instagram, Giorgia Palmas scrive: “Mens Sana In Corpore Sano…cosi dicono”, la frase è accompagnata da una foto che ritrae la showgirl in una palestra, con un completino sportivo nero, pronta per fare attività fisica.

La foto ha destato molta attenzione da parte dei sostenitori della donna, i quali hanno voluto complimentarsi con Giorgia, augurandole un buon lavoro: “E dalla tua bellezza si può dire che è vero”; “Complimenti, hai tenacia da vendere”; “Sei divinamente fantastica”; “Buon lavoro Giorgia, bravissima”.

La Palmas, vuole incentivare i suoi fan a praticare sport. La donna nel suo post, tagga il luogo in cui si trova, la Virgin Active; questa prestigiosa palestra che si trova a Milano, è frequentata e apprezzata da molti personaggi dello spettacolo. Il profilo social della Virgin Active vanta 135MILA followers, tra questi importanti nomi come Melissa Satta, Giulia Calcaterra, Natalia Paragoni, Fedez, Aurora Ramazzotti e tanti altri…

Un fisico da urlo, quella della soubrette televisiva Giorgia Palmas. Nonostante le precedenti gravidanze, Giorgia mantiene un fisico meraviglioso, grazie al duro lavoro che costantemente svolge in palestra.