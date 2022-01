Serena Rossi, tremenda scelta della Rai: “la fermiamo”. Il motivo è disarmante

Serena Rossi, la Rai prende una decisione assurda rispetto alla fiction “La Sposa”: svelato il motivo per cui non andrà più in onda

La fiction che vede protagonista Serena Rossi è stata un vero e proprio successo di pubblico. La seconda puntata della miniserie, trasmessa domenica scorsa su Rai 1, ha tenuto incollati alla tv oltre 6 milioni e mezzo di telespettatori. Merito della bravura dell’attrice, ma anche della trama avvincente a cui il regista Giacomo Campiotti è riuscito a dar vita.

Il pubblico, che si è già affezionato alle vicende di Maria Saggese (alias Serena Rossi), è impaziente di conoscere il destino della fiction. Purtroppo, molti di voi rimarranno delusi nell’apprendere la decisione della Rai. A breve, infatti, la messa in onda de “La Sposa” verrà stoppata per sempre: analizziamo insieme il perché di questa scelta clamorosa.

Serena Rossi, tremenda scelta della Rai per “La Sposa”: la fiction viene bloccata

La vicenda che vede protagonista Maria Saggese (interpretata da Serena Rossi) ha fin da subito appassionato milioni di telespettatori. La protagonista della fiction “La Sposa” è una donna dal carattere forte e determinato, che accetta di sposarsi per procura con lo scopo di garantire alla propria famiglia una stabilità economica.

Le prime due puntate della serie televisiva, che hanno sbancato in termini di share, sono state un vero e proprio successo. Ciò nonostante, con grande dispiacere da parte dei followers, la messa in onda della miniserie terminerà proprio domenica prossima, 30 gennaio 2022. Il motivo di questa decisione? Nulla di particolare, se non il fatto che la fiction televisiva è composta solamente da tre puntate.

I vertici Rai, preso atto di ciò, hanno deciso di dare il via alla messa in onda della miniserie a partire dallo scorso 16 gennaio. Con ogni probabilità, infatti, si è voluto dare spazio alla fiction prima dell’inizio della settimana sanremese, che aprirà i battenti il prossimo martedì 1 febbraio.

I telespettatori, allo stato attuale, si domandano con impazienza se la miniserie verrà confermata per una seconda stagione. Le premesse, considerati i dati auditel, ci sono tutte.