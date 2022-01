Eletto il nuovo Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella bis: è stato eletto il Presidente della Repubblica e, ancora una volta, è stato riconfermato proprio lui. Le prime reazioni a caldo

Sergio Mattarella si era già preparato a dare il suo addio agli italiani, augurando un futuro pieno di cose belle e soprattutto una ripresa sia economica che sotto altri punti di vista. Per giorni i politici si sono riuniti per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, qualcuno si era astenuto mentre qualcun altro aveva provato a proporre qualche nome che non aveva affatto soddisfatto l’opinione pubblica. Poi la proposta inattesa: dare la vittoria, ancora una volta, proprio a lui. Sergio Mattarella è stato nuovamente eletto.

Presidente della Repubblica: bis Sergio Mattarella

C’è grande gioia per questa notizia: Mattarella è stato eletto con ben 759 voti. Ma, se da una parte sono tutti molto contenti per questa seconda elezione, dall’altra c’è un po’ di timore perché hanno avuto molto tempo per cercare qualcuno all’altezza di questo ruolo e questo bis proposto a Mattarella fa pensare che non ci sia nessuno come lui.

Sui social qualcuno ha provato ad affrontare questa notizia con ironia, altri con commozione per le parole con cui Mattarella ha risposto alla proposta di questa seconda rielezione: ““Se serve ci sono, anche se avevo altri piani” ha detto con dolcezza il nostro Presidente, pochi minuti prima dello spoglio. Si è preso sulle spalle di nuovo il peso di una nazione intera, pur di non lasciarci da soli e soprattutto nelle mani sbagliate di qualcun altro.

Il modo in cui il nostro Presidente si è messo a disposizione del Paese ha emozionato tantissimi: oramai si era abituato all’idea di concludere il suo incarico e di riposarsi, ma oggi ha dovuto sicuramente stravolgere i suoi piani.