Sonia Bruganelli spuxxana il marito: “È stato con un uomo, vi svelo chi è”

Sonia Bruganelli l’ha combinata veramente grossa nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip: la dichiarazione inaspettata sul marito Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli, questa volta, l’ha fatta veramente grossa. Tutto è cominciato durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, dove sono venute fuori alcune verità inaspettate sul rapporto che unisce Alex Belli e Delia Duran. Nel corso della settimana, Delia ha detto che il tradimento di suo marito l’ha infastidita per il semplice motivo per cui lei non era coinvolta. Se avesse fatto entrare Soleil nel loro letto, probabilmente sarebbe stata d’accordo: anche perché non sarebbe stata la prima volta per il loro rapporto.

Infatti, Delia ha raccontato che è questo l’amore libero di cui lei e Alex parlano tanto: qualche volta, hanno deciso di condividere la loro passione con una terza persona. Sia Delia che Alex hanno confermato questa cosa. Alfonso Signorini, con grande sorpresa, si è voltato verso la sua opinionista Sonia Bruganelli e le ha chiesto se lei e Paolo Bonolis sarebbero disposti a fare una cosa del genere.

Sonia, probabilmente non capendo la domanda, ha risposto: “Sì, Paolo ha avuto rapporti con dei maschi, ma forse questo non sta a me dirlo“. Una verità che ha spiazzato tutti, i presenti in studio ma soprattutto il mondo del web. La polemica non è tardata ad arrivare, perché effettivamente non toccava proprio a lei dirlo, e così facendo a Paolo è stato fatto un vero e proprio outing in piena regola. Qualcun altro, invece, ha messo da parte le polemiche per fare ipotesi su chi potrebbero essere questi uomini: il pensiero di tutti è andato subito a Luca Laurenti.

“Se chiedesse il divorzio, lo capirei” scrive qualcuno sul web, indignato da quello che ha raccontato l’opinionista del programma. Stavolta Sonia si è messa davvero nei guai.