Benedetta Parodi, l’atroce racconto sul padre scomparso: il retroscena mai detto

Benedetta Parodi, la cuoca più amata della televisione italiana, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo insieme a suo marito Fabio Caressa

Benedetta Parodi è una delle donne più amate della tv, la conosciamo tutti per i suoi programmi di cucina e per la sua contagiosa spensieratezza. Con il suo sorriso e la sua solarità è riuscita a conquistare tutto nel corso degli anni e a diventare un volto noto a cui in molti sono affezionati.

Ospite di Silvia Toffanin, ha avuto modo di raccontare un po’ la sua storia nello studio di Verissimo. Accanto a lei c’era Fabio Caressa, il suo compagno di una vita. I due si sono messi insieme più di vent’anni fa e stanno insieme da allora, nella gioia e nel dolore. Da quando sono una coppia, hanno affrontato davvero tantissimi momenti importanti insieme.

Benedetta Parodi, il racconto sul padre scomparso: “Ho avuto un sogno premonitore”

I due hanno raccontato come hanno reagito i genitori di Benedetta quando, tanti anni fa, hanno saputo della loro relazione. “Suo padre mi disse di essere sollevato” ha raccontato Fabio, riferendosi all’esuberanza di Benedetta che i suoi genitori un po’ temevano. E, a proposito del padre, la Parodi ha avuto modo di raccontare quello che è stato uno dei dolori più grandi della sua vita. Proprio in questa occasione, ha fatto una confessione.

“Io non lo avevo raccontato a nessuno, ma ho fatto un sogno premonitore” ha rivelato Benedetta, ricordando quella notte. “Mio padre era in ospedale io l’ho sognato. Veniva a dirmi che doveva andare via e mi salutava. Sono stata svegliata dal suono del telefono e, ancor prima di rispondere, io sapevo chi fosse. Infatti era mia madre che voleva dirmi: papà non c’è più“.

Accanto a lei in quel periodo c’è stato suo marito Fabio, suo compagno di una vita che non l’ha mai lasciata sola in tutti questi anni trascorsi insieme.