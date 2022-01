Emma Marrone, la verità sul fidanzato gela il pubblico: “lo voglio proprio così…”

Emma Marrone si è lasciata andare a una confessione clamorosa sulla sua vita sentimentale: ecco il suo desiderio più grande legato al suo prototipo di fidanzato.

Un sogno nel cassetto da anni. Emma Marrone, single da tempo, non ha smesso di desiderare al suo fianco un fidanzato capace di farle battere il cuore con cui costruire solide basi.

Dopo la storia con il ballerino Stefano De Martino, giunta al capolinea con l’intromissione di Belen Rodriguez, e con l’attore Marco Bocci, non sono mancati i flirt nella vita della cantante salentina. Tra la sua bellezza, il suo talento e la sua verve travolgente, la 37enne è molto affascinante.

Sempre sorridente e solare, si sta preparando a calcare per l’ennesima volta il palco del Festival di Sanremo come big in gara.

Intanto, a soli tre giorni dall’importante appuntamento, ha rilasciato un’intervista a D di Repubblica dove a farle le domande è stata Maria De Filippi, figura determinante nel suo percorso. Proprio grazie alla partecipazione al suo talent show ha conosciuto infatti la grande fama: ai microfoni della conduttrice si è lasciata andare a una confessione molto intima.

Emma Marrone, il suo fidanzato ideale: il sogno più grande

Nell’ultima intervista rilasciata, Emma Marrone ha confessato un grande sogno in merito al suo fidanzato ideale. Dopo aver fatto un bilancio della sua vita, affermando quanto sia grata per tutto quello che ha raggiunto, non manca un pensiero a uno dei suoi sogni più grandi.

Cantante affermata, ha ripercorso alcune tappe della sua ascesa ricordando di essere approdata a Roma 12 anni fa, sfidando la sorte: dopo il provino ad Amici, la sua esistenza è svoltata per sempre, portandola al successo e oggi a comprarsi una casa tutta sua nella capitale.

Incassate molte soddisfazioni, l’unico tassello mancante nella sua vita è l’amore. Proprio in merito al suo prototipo ideale ha rivelato: “Mi basta un fidanzato che sia sano di mente e siamo a posto”.

Parole sulle quali Maria De Filippi, colei che l’ha intervista, non ha potuto che rassicurarla, spronandola a credere come presto arriverà la persona giusta capace di scatenare le farfalle nel suo stomaco.